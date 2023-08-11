«Она даже и не поняла, как погибла»: в массовом ДТП на BMW скончалась 31-летняя женщина

фото: соцсети // ГИБДД РБ

В Аургазинском районе Башкирии произошло массовое ДТП со смертельным исходом. Как рассказали в пресс-службе ГИБДД республики, его устроила 31-летняя женщина без прав за рулем BMW.

Трагедия случилась на 82-м километре трассы Уфа-Оренбург. Водитель немецкого авто врезалась в попутную «Ладу Весту», а затем столкнулась с грузовиком «Скания». От полученных травм женщина погибла мгновенно. Судя по фотографиям, шансов выжить у жительницы Уфимского района не было: авто превратилось в груду смятого металла.

Госавтоинспекция опубликовала кадры с места аварии. На снимках видно, что иномарка буквально превратилась в груду металла, а стрелка ее спидометра замерла на отметке в 240 километров в час.

фото: ГИБДД РБ

Как уточнили в дорожной полиции, погибшую в 2021 год лишали водительских прав. Причина – нетрезвое вождение.

О том, что женщина ехала с высокой скоростью, подтвердила очевидица. Одна из них была поблизости, когда развернулась трагедия.

– Мы шли 130, она [водитель BMW] нас обогнала, летела хорошо. Впереди ехала «Скания», и через 5 мин – труп. Вот так жизнь и оборвалась. И у неё тормозного пути не было. Она даже и не поняла, как погибла. Случившееся до сих пор у меня перед глазами, это страшно, – поделилась свидетельница.

фото: ГИБДД РБ

Как выяснилось, погибшая является жительницей Уфимского района. По ее социальным сетям можно понять, что она была риелтором и очень много времени посвящала своей работе. У женщины на странице есть сразу несколько публикаций, где она позирует со злополучной BMW. Последнюю свою поездку она засняла меньше месяца назад, 15 июля. Кроме того, известно, что у покойной остался ребенок – маленькая дочь.