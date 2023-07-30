Молодая мать из Башкирии, ее двухлетний и новорожденный малыши погибли в палаточном лагере во время урагана в Марий Эл

Уроженка Башкирии Гульнара С. и двое ее маленьких детей погибла из-за урагана в Марий Эл. Фото: соцсети

В минувшую субботу, 29 июля, в республике Марий Эл прошел сильный ураган, из-за которого в районе озер Таир и Яльчик пострадали 27 и погибли восемь человек, в том числе трое детей. Стихия повалила деревья прямо на палаточный лагерь, который разбили отдыхающие у водоемов туристы.

Среди погибших из-за урагана оказалась и 32-летняя уроженка Стерлибашевского района Башкирии Гульнара С. и двое ее малолетних детей. Одному ребенку едва исполнилось два года, а второй родился в 2023 году. Муж погибшей на данный момент находится в больнице города Волжска в тяжелом состоянии.

Гульнара С. родилась и выросла в Стерлибашевском районе Башкирии. Фото: соцсети

О гибели земляков в своих социальных сетях сообщил глава Стерлибашевского района республики Рустам Рахмангулов. Имен матери и ее малышей он не назвал, но опубликовал фотографии семьи. Также глава района попросил всех неравнодушных оказать помощь семье с перевозкой и похоронами.

- Похороны пройдут в селе Стерлибашево. Реквизиты для перевода: 4276 0600 1429 2828, карта Сбербанка. Получатель: Рима Фаритовна Я. (жительница с. Стерлибашево, мама погибшей Г.). Призываю всех неравнодушных поддержать и протянуть руку помощи пострадавшей семье в столь тяжелое для них время, - написал на своей странице глава Стерлибашевского района Башкирии Рустам Рахмангулов.

По данным властей республики Марий Эл из-за урагана в районе озер Таир и Яльчик пострадали 27 и погибли восемь человек. Как оказалось, двое из троих погибших детей были родом из Башкирии. На данный момент известно, что госпитализированы 10 человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Всего отдыхать на водоемы в ту злополучную субботу приехали на машинах около 500 человек. Все они оказались практически в эпицентре урагана.

В результате урагана в республике Марий Эл погибли восемь человек, в том числе трое детей. Фото: МЧС России

В этот же день стихия обрушилась и на соседний Татарстан. По данным экстренных служб, под Казанью в поселке Боровое Матюшино дерево упало на палатку с туристами. Погибла 14-летняя девочка из деревни Орел.

Напомним, сегодня, 30 июля, МЧС по Башкирии объявило штормовое предупреждение из-за резкого усиления ветра. По данным метеорологов в ближайшие сутки в регионе возможны порывы ветра от 22 до 27 метров в секунду.

«КП-Уфа» приносит соболезнования родным и близким погибших и пострадавших из-за урагана в Марий Эл и Татарстане.

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