«Вытащили из воды в обнимку»: стали известны личности парней из Башкирии, утонувших во время прогулки на лодке

фото: соцсети // МЧС Башкирии

Минувшее воскресенье в Башкирии омрачилось новостью о гибели двух молодых парней. Трагедия произошла на Кармановском водохранилище под Нефтекамском в ночь на 30 июля. Молодые люди приехали отдохнуть компанией – трое друзей решили прокатиться на надувной резиновой лодке, порыбачить. Вот только обратно на берег вернулся лишь один из них. Тела двух погибших приятелей на следующее утро извлекли из воды водолазы.

«ВТОРОЙ ПРЫГНУЛ СПАСАТЬ, И ОБА СРАЗУ ПОД ВОДУ УШЛИ»

Как удалось выяснить «Комсомолке», прокатиться в двухместной резиновой лодке вызвались 20-летние Радмир Г., Ленар А. и 19-летний Булат С. Все – из одного села Бураево. Учились вместе, да и после школы продолжали дружить и выбираться вместе на отдых. По предварительным данным, резиновую лодку на водохранилище привез с собой Булат, вот только о спасательных жилетах, как и о соблюдении техники безопасности, ребята так и не позаботились. Уже на середине водохранилища один из ребят решил пересесть, но споткнулся об весло – и упал в воду. К сожалению, плавать парнишка не умел и сразу же начал тонуть. На помощь ему бросился Ленар, но вытащить друга из воды не смог и вместе с ним пошел ко дну. Булату удалось доплыть до берега, где другие ребята из компании вызвали спасателей. Тела погибших друзей наутро нашли уже водолазы.

– Когда плавать не умеешь, то сразу под воду уходишь. Второй спасать прыгнул, тот схватил – вот и ушли оба под воду. Даже вытащили их в обнимку. Моя сестренка была с ними в одной компании, все видела своими глазами, - рассказывает в соцсетях знакомая погибших парней Виктория Н.

Конечно, многих интересует вопрос – неужели никак нельзя было предотвратить трагедию? По данным собственного источника «Комсомолки» в правоохранительных органах, очевидцы на берегу сообщили, что ребята сначала распивали алкоголь и уже навеселе ночью решили прокатиться на лодке, забыв о правилах безопасности. В свою очередь знакомые ребят уверяют, что никто из них пьян не был.

- Они просто приехали отдыхать, специально долго ехали, выбирали место. Не были они пьяные, не надо говорить того, чего не знаете! – уверяет Виктория Н.

По словам знакомых Радмира, Ленара и Булата, все ребята были на хорошем счету у односельчан – все из приличных семей, учились в университетах, подрабатывали, всегда приветливые и вежливые. После случившегося Булата забрали для допроса следователи, но вскоре отпустили домой.

- Очень хорошие мальчишки были! Ну куда же вы полезли на глубину, не умея плавать? Родителям-то какое горе… Сил всем и терпения, - скорбят односельчане погибших ребят.

ОФИЦИАЛЬНО

Сейчас по факту случившегося сыщики проводят доследственную проверку, в ходе которой устанавливают все обстоятельства трагедии.

– По факту несчастного случая на воде, в результате которого утонули двое мужчин Нефтекамским межрайонным следственным отделом проводится проверка. В настоящее время проведен осмотр места происшествия, тела из воды извлечены, назначены судебно-медицинские экспертизы, - рассказали в пресс-службе регионального Следственного комитета.

«КП-Уфа» приносит искренние соболезнования родным и близким погибших ребят.