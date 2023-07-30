Гроза и ураганный ветер: МЧС по Башкирии предупреждает о резком ухудшении погоды

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По данным МЧС по Башкирии в ближайшие сутки в республике прогнозируются неблагоприятные погодные явления. Экстренное ведомство объявило штормовое предупреждение.

По данным синоптиков, на которых ссылаются в МЧС по Башкирии, в ближайшие сутки прогнозируется переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Ветер ночью юго-восточный от 3 до 8 метров в секунду, днем юго-западный 7-12 метров в секунду, местами порывы будут достигать 15-20 м/с.

В ночь на понедельник, 31 июля, температура воздуха составит +16, +21 градус Цельсия, местами похолодает до +11. Днем столбики термометров поднимутся до +25, +30 градусов Цельсия.