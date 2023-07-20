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Общество20 июля 2023 10:52

Мэрия Уфы посоветовала жителям Шакши пересесть на электрички на время ремонта моста

Сооружение ждет масштабная реконструкция, которая завершится только весной 2025 года
Павел КРАЙНОВ
Павел КРАЙНОВ
Мост через реку Уфа станет двухполосным уже с 31 июля 2023 года. Фото: пресс-служба уфимской мэрии

Мост через реку Уфа станет двухполосным уже с 31 июля 2023 года. Фото: пресс-служба уфимской мэрии

Власти башкирской столицы сообщают, что в конце июля этого года начнется капитальный ремонт автомобильного моста через реку Уфу, соединяющего микрорайон Шакша с городом. С 31 июля 2023 года и до сдачи объекта 8 апреля 2025 года на путепроводе будет частично ограничено движение транспорта. Движение из четырехполосного станет двухполосным – по одной в обе стороны.

Ранее власти сообщали, что состояние Шакшинского моста вызывает серьезные опасения и характеризуется как предаварийное. При его обследовании специалисты обнаружили несколько повреждений и провисшие участки на железобетонных балках и пролетах.

По Шакшинскому мосту в город ежедневно проезжают тысячи жителей микрорайона Шакша, деревни Дорогино, села Иглино и соседних населенных пунктов. Из-за ограничений движения как сами жители этих районов, так и власти ожидают автомобильные пробки в обе стороны.

Чтобы как-то разгрузить проезжую часть, в мэрии организовали автостоянку на улице Советов. Проще говоря, автолюбителям предлагают не стоять в пробках, а оставить машину и поехать на работу на общественном транспорте.

На время масштабного ремонта моста продлят маршруты автобусов №№ 35к, 59э, 221, 225 до остановки «Шакша-2». Там шакшинцам предлагают пересесть на электричку и добраться до города. По железной дороге можно доехать до станции «Спортивная», откуда рукой подать до автобусной остановки «Индустриальное шоссе». Рядом расположена остановка «Стадион имени Гастелло», через которую проходят пригородные и городские автобусы, а также троллейбусы и трамваи.

Кроме того, шакшинцы могут добраться на электричке и до других железнодорожных станций: «Черниковка» (остановка автобусов «Улица Свободы») и «Парковая» (остановка «Больница №13). В мэрии сообщают, что уже с 5 июня появилась дополнительная ежедневная электричка «Тавтиманово – Дема».

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