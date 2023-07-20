Мэрия Уфы посоветовала жителям Шакши пересесть на электрички на время ремонта моста

Мост через реку Уфа станет двухполосным уже с 31 июля 2023 года. Фото: пресс-служба уфимской мэрии

Власти башкирской столицы сообщают, что в конце июля этого года начнется капитальный ремонт автомобильного моста через реку Уфу, соединяющего микрорайон Шакша с городом. С 31 июля 2023 года и до сдачи объекта 8 апреля 2025 года на путепроводе будет частично ограничено движение транспорта. Движение из четырехполосного станет двухполосным – по одной в обе стороны.

Ранее власти сообщали, что состояние Шакшинского моста вызывает серьезные опасения и характеризуется как предаварийное. При его обследовании специалисты обнаружили несколько повреждений и провисшие участки на железобетонных балках и пролетах.

По Шакшинскому мосту в город ежедневно проезжают тысячи жителей микрорайона Шакша, деревни Дорогино, села Иглино и соседних населенных пунктов. Из-за ограничений движения как сами жители этих районов, так и власти ожидают автомобильные пробки в обе стороны.

Чтобы как-то разгрузить проезжую часть, в мэрии организовали автостоянку на улице Советов. Проще говоря, автолюбителям предлагают не стоять в пробках, а оставить машину и поехать на работу на общественном транспорте.

На время масштабного ремонта моста продлят маршруты автобусов №№ 35к, 59э, 221, 225 до остановки «Шакша-2». Там шакшинцам предлагают пересесть на электричку и добраться до города. По железной дороге можно доехать до станции «Спортивная», откуда рукой подать до автобусной остановки «Индустриальное шоссе». Рядом расположена остановка «Стадион имени Гастелло», через которую проходят пригородные и городские автобусы, а также троллейбусы и трамваи.

Кроме того, шакшинцы могут добраться на электричке и до других железнодорожных станций: «Черниковка» (остановка автобусов «Улица Свободы») и «Парковая» (остановка «Больница №13). В мэрии сообщают, что уже с 5 июня появилась дополнительная ежедневная электричка «Тавтиманово – Дема».