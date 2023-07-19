Сохранить зрение с возрастом: в офтальмологическом центре «РИА-Медоптик» рассказали, можно ли вылечить катаракту

К сожалению, с возрастом из-за нарушения обменных процессов в глазу возникает помутнение хрусталика. Развивается катаракта. В результате человек начинает хуже видеть, а в запущенных случаях может даже наступить слепота. К счастью, современные возможности медицины позволяют вовремя выявить заболевание и начать лечение, остановив процесс ухудшения зрения.

В Уфе лечением катаракты и других возрастных патологий зрения занимается офтальмологический центр «РИА-Медоптик». Врач-офтальмолог с 25-летним стажем, заведующая клиникой хирургии катаракты Алсу Мухамадуллина рассказала, из-за чего появляется катаракта, какие симптомы ей сопутствуют, какие существуют методы лечения заболевания и можно ли в принципе предотвратить катаракту.

ВОЗРАСТ – ГЛАВНЫЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ КАТАРАКТЫ

Клиника хирургии катаракты, как филиал офтальмологического центра «РИА-Медоптик», открылась в 2007 году и, как понятно из названия, специализируется на хирургическом лечении катаракты, глаукомы и макулодистрофии (возрастного поражения сетчатки глаз). В месяц клиника принимает более 500 взрослых пациентов, оказывая полный спектр услуг: от диагностики до лечения и дальнейшего наблюдения.

Так что же такое катаракта, и почему – это самое распространенное заболевание у взрослых людей, которое вызывает ухудшение зрения? Для начала напомним, что внутри глаза есть хрусталик – своеобразная линза, которая пропускает лучи света к сетчатке, за счет чего человек видит. С возрастом хрусталик из-за происходящих в нем биохимических изменений начинает мутнеть, лучи света уже не доходят до сетчатки – зрение ухудшается. Это и есть катаракта.

– Катаракта – это возрастное заболевание, которое как правило, начинает развиваться после 50 лет, причем одинаково часто как у мужчин, так и у женщин. В последнее время встречается и у более молодых людей. Катаракта может развиваться раньше и быстрее на фоне сопутствующих заболеваний, таких как сахарный диабет, миопия высокой степени, травмы глаз, глаукома, воспалительные процессы в органе зрения и другие. Наследственный же фактор встречается редко, – отмечает врач-офтальмолог Алсу Мухамадуллина.

Кстати, увлечение гаджетами и постоянная работа за компьютером также не влияет на развитие катаракты, но расслабляться рано, от этого возникают другие, не менее серьезные проблемы, например, синдром сухого глаза.

КАКИЕ СИМПТОМЫ ДОЛЖНЫ НАСТОРОЖИТЬ

Какие же симптомы должны насторожить человека, чтобы он записался на консультацию к офтальмологу?

– В первую очередь, это ухудшение зрения. То есть зрение становится туманным, появляется ощущение пленки перед глазами. Очертания предметов становятся нечеткими, размытыми. В это время очень важно обратиться к врачу, поскольку только своевременное лечение поможет замедлить или приостановить процесс ухудшения зрения, – объясняет доктор. – На последних стадиях катаракты человек видит только свет, а не предметы. Катаракта может привести к осложнениям, таким как вторичная глаукома (повышение внутриглазного давления, ведущее к атрофии зрительного нерва и слепоте), набухание хрусталика, подвывих хрусталика.

Впрочем, по словам специалиста, в настоящее время запущенная стадия катаракты встречается довольно редко. Все дело в популяризации диспансеризации, профилактических медосмотров среди населения, куда входит и обследование у офтальмолога.

БЕЗ БОЛИ, ШВОВ И ДОЛГОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ

Если говорить об основных методах диагностики катаракты в офтальмологическом центре «РИА-Медоптик» – это авторефрактометрия (выявляет нарушения в способности глаза преломлять световые лучи), визометрия (проверка остроты зрения), измерение глазного давления, биомикроскопия и офтальмоскопия (осмотры переднего и заднего отрезка глаза соответственно). Эти исследования позволяют изучить состояние глазного аппарата, обнаружить развивающуюся катаракту и определить ее стадию.

Какое же лечение проводится пациентам, у которых выявили катаракту. Как уточняет доктор Алсу Мухамадуллина, хирургическое вмешательство требуется не всем. Если человек не жалуется на плохое зрение и у него достаточно высокое зрение, но катаракта уже есть, назначаются различные витаминные капли, которые помогают поддержать зрение и задержать помутнение хрусталика. Каких-либо медикаментозных препаратов для лечения катаракты не существует, во всяком случае в доказательной медицине.

- Важно напомнить, что даже у БАДов и витаминов есть свои противопоказания и побочные эффекты, поэтому самолечением заниматься не стоит – обратитесь к врачу, - отмечает Алсу Мухамадуллина.

Если стадия катаракты уже выраженная, то пациенту проводится хирургическое лечение. Не стоит переживать из-за боли, разрезов, долгого восстановления. Одним из самых современных методов хирургического лечения катаракты, который используется в офтальмологическом центре «РИА-Медоптик», является ультразвуковая факоэмульсификация. За сложным и пугающим медицинским термином скрывается процесс удаления «отслужившего» хрусталика и его замены интраокулярной линзой. Среди преимуществ такого метода стоит отметить полную безболезненность, отсутствие необходимости накладывать швы, быстрый процесс самой операции, а также быструю реабилитацию.

- Операция проводится амбулаторно, после чего пациент уходит домой и уже потом является в клинику для дальнейшего наблюдения. И уже в течении 2-4 недель человек спокойно может выходить на работу и жить в обычном режиме, - объясняет врач-офтальмолог Алсу Мухамадуллина. – Результаты же радуют: зрение значительно улучшается, и повторно уже катаракта вернуться не может. Если же изначально не было серьезных осложнений, то, как правило, пациент может рассчитывать на стопроцентное зрение.

КРЕПКОЕ ЗДОРОВЬЕ – ГЛАВНАЯ ПРОФИЛАКТИКА КАТАРАКТЫ

Понятно, что остановить естественный процесс старения наука еще способов не придумала, и с возрастом зрение будет ухудшаться. Но существует ли какая-то профилактика катаракты в домашних условиях?

- В первую очередь, нужно держать под контролем все имеющиеся сопутствующие заболевания. То есть, если есть сахарный диабет, надо следить за повышением сахара. Если имеется какой-то воспалительный процесс – лечить его. Не забывайте и про здоровый образ жизни – это и физическая активность, и сбалансированное питание, богатое витаминами и микроэлементами. Ну и, конечно, начиная с 40 лет, это регулярные ежегодные профилактические осмотры у офтальмолога, - напоминает Алсу Мухамадуллина.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

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