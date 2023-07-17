Не понравился мат: в Уфе 42-летняя женщина ударила подростка ножом в сердце

Фото: Олег ЗОЛОТО

Стали известны подробности ранения 17-летнего мальчика, чью жизнь спасли врачи детской больницы №17. Подростка в критическом состоянии доставили в медучреждение с ножевой раной сердца. Хирургам пришлось оперировать прямо на работающем органе. Сейчас подросток находится под наблюдением врачей.

Выяснилось, что на юношу напала 42-летняя уфимка, которая гостила у своей подруги в СНТ «Вишенка». Женщины выпивали дома, когда к ним присоединился 17-летний подросток. По информации СУ СКР по Башкирии, жительница Уфы стала ругаться с юношей из-за нецензурных выражений.

– В ходе ссоры злоумышленница ударила ему в грудь ножом. Потерпевший был экстренно госпитализирован и благодаря своевременно оказанной медицинской помощи выжил, – уточнили в СК.

Уфимка после нападения скрылась, однако была задержана на следующий день. В отделении полиции она созналась в случившемся.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Женщина взята под стражу.

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