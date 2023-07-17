«Счет шел на минуты»: в Уфе врачи спасли подростка с ножевым ранением сердца

Фото из ТГ-канала главы Минздрава РБ Айрата Рахматуллина

В уфимскую больницу №17 в критическом состоянии поступил подросток. У юного пациента было диагностировано ножевое ранение сердца. Об этом рассказал министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин в своем ТГ-канале.

- Врачи оценивали его состояние как критическое. Жизнь ребёнка буквально висела на волоске, а счет шел на минуты, - сообщил глава ведомства.

Врачи скорой помощи заранее предупредили своих коллег, которые успели подготовить все для экстренной операции. Мультидисциплинарная хирургическая бригада, возглавляемая заведующим травматологическим отделением Иреком Шариповым, более часа оперировала подростка: специалисты зашили рану на работающем сердце и остановили кровотечение.

Сейчас пациент находится под наблюдением врачей детской больницы.

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