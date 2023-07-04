В Уфе открылся первый в республике хоспис

Каждому посетителю сотрудники провели экскурсию, показали палаты и ответили на все вопросы. Фото: Сауле Халиуллина

28 июня в Уфе торжественно открыли первый в Башкирии хоспис. На открытии присутствовали Радий Хабиров и Валентина Матвиенко. А символическую ленту торжественно перерезали Каринэ Хабирова, учредитель благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер и Радмила Сурначева, руководитель Уфимского хосписа, общественник и учредитель фонда помощи детям с онкологическими заболеваниями «Потерь нет».

3 июля в Уфимском хосписе прошел «День открытых дверей», который посетили более 200 человек. Это была единственная возможность посмотреть хоспис изнутри, пока в нем нет пациентов. «Комсомолка» побывала на открытии.

ПРАЗДНИК С МУЗЫКАНТАМИ И ПОДАРКАМИ

Уфимский хоспис – второй в стране хоспис, построенный с нуля, обычно такие учреждения приспосабливают уже к существующим объектам. Расположился он в южной части города на 13 тысяч квадратных метрах. Учреждение рассчитано на 60 коек, 20 из которых для детей.

Строили его всей республикой – помогали крупные предприятия и обычные люди. Каждый по возможности постарался прийти и посмотреть на получившийся результат: спонсоры, подопечные, волонтеры и сотрудники медицинских и социальных учреждений региона.

На входе была организована фотозона, каждый мог сфотографироваться на память. На новоселье не принято приходить без подарков, поэтому для подарков была организована отдельная зона. Люди приносили презенты из заранее написанного волонтерами хосписа списка – от влажных салфеток до крупной техники как микроволновая печь.

Хосписные палаты оборудованы всем необходимым Фото: Эльвина АПАРИНА

Каждому посетителю сотрудники провели экскурсии, показали палаты и ответили на все вопросы. А на улице на детской площадке всех гостей ждал праздник, шоу мыльных пузырей и спектакль от театра в гриме De Bufo.

Это была единственная и уникальная возможность увидеть хоспис изнутри без пациентов, спокойно пройтись по палатам и коридорам, уже на текущей неделе к него будут заселяться пациенты.

- Мы благодарны за колоссальную поддержку всем, кто помогал нам на протяжении трех лет, бизнесменам, обычным людям, нашим невероятным волонтерам, - рассказывает Радмила Сурначева, исполнительный директор Уфимского хосписа. – Очень важно, что сегодня с нами наши подопечные семьи, которым команда хосписа помогает уже не первый год, без стационара. Бесценно, что сегодня нас пришли поддержать наши попечители и друзья – Каринэ Хабирова, Расих Ахметвалиев, Айдар Галимов.

НЕМНОГО ИСТОРИИ

Сегодня хоспис – это трехэтажное комфортное здание, где спокойно смогут находиться неизлечимо больные взрослые и дети, получая всю необходимую помощь. Всего каких-то три года назад он был всего лишь планом на бумаге.

История хосписа началась еще в 2019 году. Тогда была создана организация АНМО «Уфимский хоспис», перед которой поставили задачи начать ход строительства, подготовить персонал и волонтерский штаб. Первый в регионе хоспис было решено строить с нуля на благотворительные пожертвования, которые делали как предприятия, так и обычные люди.

На входе можно было оставить свои подарки Фото: Эльвина АПАРИНА

Под опекой хосписа на сегодняшний день находится более 400 семей с неизлечимыми детьми и взрослыми. Также хоспис оказывает помощь социальным учреждениям, в которых постоянно проживают пациенты с паллиативными заболеваниями. Помощь оказывается в выездном формате – учреждения обеспечивают медицинским оборудованием, средствами гигиены и спецпитанием. В 2023 году на базе хосписа запустили также выездные медицинские службы, две из них уже работают.

Стационар станет еще и центром паллиативной помощи, в котором будут обучать кадры и повышать квалификацию специалистам из учреждений со всей Башкирии.

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