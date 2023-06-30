«Это общее благое дело»: в Уфе открыли хоспис для неизлечимо больных пациентов

Здание хосписа рассчитано на 60 коек для неизлечимо больных пациентов. Фото: Оргкомитет X Форума регионов России и Беларуси

28 июня, в священный для мусульман религиозный праздник Курбан-байрам и заключительный день Х форума регионов России и Беларуси, состоялось официальное открытие Уфимского хосписа. В торжественной церемонии открытия приняли участие глава Башкирии Радий Хабиров, Председатель Совфеда России Валентина Матвиенко, учредитель благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер, попечитель Уфимского хосписа Каринэ Хабирова и его руководитель Радмила Сурначева.

«ХОСПИС БУДЕТ ВЫПОЛНЯТЬ БЛАГОРОДНУЮ ЗАДАЧУ»

Как отметил Радий Хабиров, для него было важным знаком, что на открытии паллиативного центра присутствовала Валентина Матвиенко, которая курирует работу хосписов по всей России. Неслучайно, что и первый хоспис в нашей стране появился именно в Санкт-Петербурге, где Матвиенко на тот момент занимала пост губернатора.

В церемонии открытия приняли участие Радий Хабиров и Валентина Матвиенко. Фото: Оргкомитет X Форума регионов России и Беларуси

В свою очередь Председатель Совфеда России горячо поблагодарила всех тех, кто принял участие в строительстве и планировке, а также медицинским работникам, которые будут работать в хосписе.

– Хоспис будет выполнять благородную задачу – помогать тем, кто оказался в тяжелейшей жизненной ситуации. Это настоящий народный башкирский проект, потому что хоспис построен на благотворительные средства, пожертвования. Это тоже важная миссия – объединять людей. Особая благодарность – врачам, священнослужителям и социальным работникам, которые будут трудиться тут, - подчеркнула Матвиенко и вручила коллективу хосписа подарочный сертификат на покупку оборудования для оснащения сенсорной комнаты.

В свою очередь Радий Хабиров также обратился со словами благодарности ко всем, кто принимал участие в строительстве Уфимского хосписа.

– Этот важный объект появился благодаря общенародной поддержке. Благодарю руководителей предприятий, которые внесли свою лепту в его строительство. Особая признательность – «Башкирской содовой компании». На нее легла основная финансовая нагрузка. Главные слова, которые мы произнесли, когда начинали строить: хоспис – это про жизнь. Собственно, это и цель нашего проекта. Верю, что здесь будет звучать смех, что даже в самой непростой ситуации здесь появится надежда и, может быть, дай Бог, люди будут меньше болеть, - выразил надежду глава республики.

Осмотрев комнаты, помещения, прогулочную зону хосписа, почетные гости перерезали символическую ленту открытия. Отмечается, что первых пациентов современный центр паллиативной медицины примет уже 4 июля.

В символическом разрезании ленты открытия приняли участие многие почетные гости. Фото: Оргкомитет X Форума регионов России и Беларуси

КАК СТРОИЛСЯ ХОСПИС

Напомним, что впервые речь о необходимости создания в Уфе учреждения, которое могло бы оказывать паллиативную (то есть поддерживающую) медицинскую помощь неизлечимо больным пациентам, например, с онкологическими заболеваниями, зашла еще в 2019 году. Тогда священник паллиативной помощи Сергий Бакланов встретился с основателем фонда помощи хосписам «Вера» Нютой Федермессер и попросил ее посодействовать в открытии такого хосписа в Уфе. Общественница встретилась с Радием Хабировым, на совместном обсуждении было решено – хоспису быть.

Для маленьких пациентов тут обустроены яркие игровые комнаты. Фото: Оргкомитет X Форума регионов России и Беларуси

Место для строительства выбрали в южной части города – неподалеку от ЖК «Цветы Башкирии». Современный комплекс зданий общей площадью около 13 тысяч квадратных метров был построен на пожертвования компаний, бизнесменов и частных лиц. Финансовую поддержку оказали в уфимской мэрии, депутаты Курултая, башкирские спортсмены, а также простые неравнодушные люди. Попечитель хосписа Каринэ Хабирова также просила не дарить ей на день рождения цветы, а эти средства направить на строительство паллиативного центра.

Стационар хосписа рассчитан на 60 коек, 20 из которых предназначены для детей. Для родителей и родственников предусмотрели отдельные гостевые комнаты. Также в хосписе предусмотрены оборудованные процедурные и врачебные кабинеты, детские комнаты, комфортабельные зоны отдыха, а также прогулочная зона.