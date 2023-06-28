Радий Хабиров и Валентина Матвиенко приняли участие в открытии уфимского хосписа

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Радий Хабиров и Председатель Совфеда России Валентина Матвиенко приняли участие в открытии уфимского хосписа. Напомним, что хоспис был построен для помощи взрослым и детям с неизлечимыми болезнями на пожертвования бизнесменов и других меценатов. Почетные гости осмотрели помещения хосписа, ознакомились с условиями, после чего дали старт его работе. Символическую ленту открытия перерезали попечитель учреждения Каринэ Хабирова, учредитель благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер и руководитель Уфимского хосписа Радмила Сурначева.

Валентина Матвиенко горячо поблагодарила всех тех, кто принял участие в строительстве и планировке, а также медицинским работникам, которые будут работать в хосписе.

– Хоспис будет выполнять благородную задачу – помогать тем, кто оказался в тяжелейшей жизненной ситуации. Это настоящий народный башкирский проект, потому что хоспис построен на благотворительные средства, пожертвования. Это тоже важная миссия – объединять людей, - подчеркнула Матвиенко и вручила коллективу хосписа подарочный сертификат на оснащение сенсорной комнаты.

Напомним, что хоспис расположен неподалеку от ЖК «Цветы Башкирии» и рассчитан на 60 коек, включая 20 – для детей. Для родителей и родственников тут предусмотрены отдельные гостевые комнаты, а первых пациентов хоспис примет уже в первых числах июля.