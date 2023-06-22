По новым требованиям от мэрии: как в Уфе преображаются газетные киоски

Павильоны с печатной продукцией будут оформлены в едином стиле. Фото: Тимур Ахметшин

Власти Уфы приняли новые правила оформления для нестационарных объектов торговли, в народе именуемых просто киосками. Арендаторы ларьков с прессой уже приступили к реконструкции внешнего вида, в соответствии с требованиями мэрии.

Еще недавно городские власти приложили руку к тому, что в Уфе значительно сократилось количество газетных киосков. Как писала ранее «Комсомолка», все павильоны, где продается пресса, находятся в собственности муниципального предприятия «Уфа-печать». Также как и земельные участки под ними, все ларьки принадлежат городу. Но, по какой-то причине, мэрия периодически через торги сдавала эти участки арендаторам, не имеющим отношения к торговле печатной продукции.

ПОЧЕМУ ПРОПАДАЮТ ГАЗЕТНЫЕ КИОСКИ

К весне 2023 года в Уфе осталось всего 42 газетных киоска, тогда как всего 10 лет назад их было 132. Как известно, все ларьки с прессой находятся на красной линии, на остановках транспорта. Пользуясь тем, что земля под ними принадлежит городу, администрация постепенно сдавала эти участки в аренду под точки питания. Так, вместо павильонов с газетами и журналами по всему городу как грибы после дождя разрослись многочисленные киоски с шаурмой и пирожками.

Ранее в беседе с «КП-Уфа» арендатор газетных киосков Тимур Ахметшин отмечал, что убирали их с улиц по очень странным основаниям.

Так выглядел газетный киоск до ребрендинга. Фото: Тимур Ахметшин

– При этом поводы для того, чтобы убрать газетный киоск, довольно странные. Например, специальная комиссия может вынести постановление, что он стоит незаконно. Ну да, 30 лет на одном и том же месте стоял незаконно и ничего, а тут вдруг понадобилось убрать. Притом, что и земля городская и киоск в собственности города фактически, - возмущался в апреле этого года предприниматель.

На сегодняшний день, по словам Тимура Ахметшина, ситуация немного «успокоилась».

- С новым директором «Уфа-печати» мы пришли к полному взаимопониманию, у нас хорошие, рабочие отношения. Он прислушивается к нам. Еще недавно обещали снести пять точек с прессой, но снесли только одну и оставили нас в покое, - отмечает арендатор.

Всего на начало 2023 года у «Уфа-печати» киоски арендовали трое предпринимателей. Однако недавно один арендатор ушел с рынка после того, власти сдали в аренду землю под киосками. При этом был проведен аукцион, о котором предпринимательницу даже не известили.

РЕБРЕНДИНГ КИОСКОВ

Недавно по заказу уфимской мэрии был разработан единый дизайн-код для ларьков и киосков. По задумке городских властей, все павильоны должны быть оформлены в одном стиле и с соблюдением конкретной цветовой гаммы. Концепцию внешнего вида разрабатывали специально к предстоящему юбилею города. В следующем году Уфа отметит 450-летие и к этой дате торговые объекты должны быть оформлены в соответствии с новыми требованиями.

- Мы, совместно с «Уфа-печать», начали работу по ребрендингу павильонов. В ближайшее время первый киоск с новым дизайном уже откроется, расположен он на улице Первомайской, в районе «Восьмиэтажки». Всего мы запланировали привести к единому дизайн-коду в соответствии со всеми требованиями 15 киосков. Никаких значительных изменений при этом не произойдет, ассортимент у нас останется прежним, - рассказывает Тимур Ахметшин.

Так выглядит павильон после реконструкции и ремонта

По словам арендатора, газетные киоски, согласно требования федерального законодательства, могут работать без кассового оборудования. И это позволяет избежать значительных издержек, а значит, продолжать работу.

- Существует перечень товаров, которые можно продавать в павильонах с прессой, причем каждый регион принимает их самостоятельно. У нас в республике тоже есть этот перечень, причем он чуть более демократичный, чем, например, в Москве. Хотя у нас тоже есть ограничения – нам нельзя продавать, например, табак. Работать нам в этом плане сложнее, так как есть ограничения по ассортименту. Но мы продолжаем работать и развиваться, - подытожил предприниматель.