В Уфе продолжают пропадать киоски с прессой. Почему так происходит

Еще недавно газетные киоски стояли в самых многолюдных местах по всему городу Фото: Павел КРАЙНОВ

Жители Уфы заметили, что с городских улиц стали пропадать киоски с печатной продукцией.

Павильоны, где продаются газеты и журналы, постепенно убирают из самых людных мест, а местные жители негодуют. Бьют тревогу и предприниматели, которые арендуют киоски у муниципального предприятия. О том, что происходит с точками продажи печатной продукции в беседе с «КП-Уфа» откровенно рассказал арендатор Тимур Ахметшин.

Все торговые павильоны, где еще остались в продаже газеты и журналы, принадлежат МУП «Уфа-Печать», которое, в свою очередь, принадлежит городу и полностью контролируется мэрией башкирской столицы. По словам арендатора, на сегодняшний день в Уфе по прямому назначению работают всего 42 газетных киоска.

- 10 лет назад таких в городе было 132. Сейчас я арендую 38, а еще четыре – другие предприниматели. Раньше нас было трое таких, но скоро один прекратит работу – он арендует три киоска в Инорсе. Говорил с ним недавно, он сказал, что последние дни дорабатывает и будет закрываться. Все это делается по решению городских властей, так как земля, на которой стоят павильоны, принадлежит городу, - рассказывает Тимур Ахметшин.

Как отметил бизнесмен, такое резкое сокращение газетных киосков связано с тем, что стоят они, как правило, в людных местах, где очень высокая проходимость.

- При этом поводы для того, чтобы убрать газетный киоск, довольно странные. Например, специальная комиссия может вынести постановление, что он стоит незаконно. Ну да, 30 лет на одном и том же месте стоял незаконно и ничего, а тут вдруг понадобилось убрать. Притом, что и земля городская и киоск в собственности города, фактически, - возмущается предприниматель.

Недавно городские власти решили снести газетные киоски на нескольких остановках вдоль проспекта Октября. Под угрозой оказались павильоны на остановках «Фирма мир», «Спортивная» и «Театр кукол» - места многолюдные, вокруг густонаселенные спальные районы. Тогда Тимур Ахметшин объявил сбор подписей в защиту этих павильонов. Сотни и тысячи покупателей печатной продукции согласились подписать обращение к городским властям с просьбой не убирать газетные киоски.

О ситуации с газетными киосками мы запросили комментарий в пресс-службе уфимской мэрии, но на данный момент ответа не получили. Как только ответ будет получен, мы его обязательно опубликуем.