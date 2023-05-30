Лето в Башкирии начнется с настоящей жары

В первый день лета в Башкирии можно смело отправляться на пляж Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Лето в Башкирии начнется с жаркой и солнечной погоды.

И, хотя еще недавно синоптики спорили, что никакой аномальной жары в республике этим летом не ожидается, а средняя температура воздуха не будет превышать многолетних значений (а это, на минуточку, всего +16; +19 градусов), ближайший метеорологический прогноз утверждает обратное.

Итак, судя по прогнозу синоптиков, уже в первый день июня столбики термометров покажут +27; +30 градусов, а местами – и вовсе +32. При этом тучи рассеются, проглянет яркое солнце, и даже кратковременных осадков не предвидится. Между прочим, 1 июня в республике стартует и официальный купальный сезон, так что смело отправляйтесь на пляж. Главное, не забудьте, что купаться можно только исключительно в разрешенных для этого местах. Ну и приятный бонус-утешение для тех, кто мечтал об отпуске в южных краях: в Башкирии начало лета будет жарче, даже чем в Краснодарском крае. Там средняя температура воздуха будет держаться на отметке всего +22; +24.

Впрочем, жаркая погода под +30 продержится в регионе примерно до выходных, а уже к субботе зной начнет спадать до вполне себе комфортных +26. Дождей также не ожидается, а лишь переменная облачность и легкий ветер со скоростью 3-4 метров в секунду. Снова по-настоящему знойная погода вернется уже после 10 июня, но уже вместе с грозами и ливнями.

А вот вторая половина июня ожидается вполне мягкой и комфортной – всего-то +23; +25 днем и +13; +15 ночью. Кратковременные дожди и переменная облачность сохранятся до конца июня, но и это укладывается в ежемесячную норму по осадкам, которая в Башкирии составляет 50-70 мм ртутного столба. Единственное, что отмечают метеорологи, по юго-востоку количество осадков может быть несколько выше нормы, а дожди тут ожидаются затяжные.

Кстати, а что удивляться жаркому началу лета, если уже конец мая выдался знойным и душным. Практически всю последнюю неделю весны средняя температура воздуха держалась на отметке +32 градуса, а местами на солнце доходила и до +34. И при этом – ни намека на дождь! Отсюда и многочисленные природные пожары с горящей сухой травой. А вот 29 мая на Уфу обрушился настоящий ураган, который валил деревья, и сильный ливень с градом.

А КАК У СОСЕДЕЙ?

Впрочем, относительно жаркое начало лета ожидается во всем Поволжье. К примеру, в Самаре первые пару дней июня средняя температура воздуха составит +26; +28 градусов, также ожидаются кратковременные небольшие дожди. В Казани первый день лета и вовсе начнется с +22 на уличных термометрах и затяжных осадков. А вот в Оренбурге июнь стартует с +33 хоть и при довольно пасмурном небе.