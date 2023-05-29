В Уфе огромный кусок вентканала рухнул на припаркованную машину

В Уфе на машину упал кусок дома Фото: соцсети

В Уфе из-за сильного ветра кусок многоэтажного дома упал на припаркованную иномарку рядом с ЖК Сосны.

Днем 29 мая, после нескольких недель жары, Уфу накрыло долгожданным дождем. Вместе с осадками поднялся и сильный ветер, сносящий все на своем пути. Так, на тропе здоровья в столице на проходящую маму с ребенком рухнула часть дерева. Пострадавших доставили в больницу.

Но на этом последствия разгула стихии не закончились. В Ленинском районе Уфы огромный кусок здания обрушился на припаркованный рядом с домом автомобиль. Видео и фото последствий появились в чатах жильцов.

В Уфе на машину упал вентканал в ЖК Сосны

На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как на улице поднимается сильный ветер. Из-за летящих капель дождя сложно разглядеть припаркованные рядом автомобили. Вдруг на иномарку KIA обрушивается огромный кусок дома. По предварительным данным, внутри автомобиля никого не было. Вскоре после этого на месте появились люди, которые поспешили перепарковать машины из опасной зоны.

Местные жители посчитали, что на машину упала часть вентиляционного канала дома. Но официального подтверждения этой информации пока нет.

Судя по всему, конструкция рухнула с дома напротив Фото: соцсети

Примечательно, что рядом находился еще один автомобиль, в котором находилась женщина с детьми. Огромная груда бетона упала в паре метров от семьи.