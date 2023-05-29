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НовостиПроисшествия29 мая 2023 12:03

На тропе здоровья в Уфе на женщину с ребенком упало дерево

Пострадавших направили в лечебное учреждение для обследования
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: УГЗ

фото: УГЗ

Сегодня, 29 мая, на тропе здоровья в Уфе между парком Победы и спортивно-оздоровительным комплексом «Биатлон» на женщину с ребенком упало дерево. Тревожный вызов поступил в службу спасения около 16:00. Об этом сообщило Управление гражданской защиты.

– На место выехали сотрудники Поисково-спасательного отряда и другие экстренные службы, – передали в аварийном ведомстве. – По прибытии спасателей к месту происшествия женщина и мальчик, примерно лет 7-10, находились в карете скорой помощи.

Пострадавших направили в лечебное учреждение для обследования. Сейчас спасатели занимаются распиловкой упавшего дерева.