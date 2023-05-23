В Башкирии пьяный выпускник набросился на приятелей с ножом

Нападавшего задержали полицейские Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Башкирии пьяный девятиклассник изрезал ножом двух приятелей во время празднования Последнего звонка.

Печально закончилось празднование Последнего звонка для компании девятиклассников в Иглинском районе Башкирии. Отстояв на торжественной линейке и выслушав напутственные речи педагогов, подростки решили отметить праздник «по-взрослому». Несмотря на запрет продажи алкоголя, 15-летние школьники запаслись спиртным и отправились отдыхать на берег местного озера, что неподалеку от села Алаторка.

Вот только на дружеской ноте праздник длился недолго. Разгоряченные спиртным, двое ребят начали отпускать колкие и обидные шуточки в адрес своего товарища. Тот поначалу пытался перевести все в шутку, а когда градус напряжения (и опьянения в том числе) достиг своего максимума, схватил нож и набросился на оппонентов. Один подросток получил удар ножом в живот, другой – в грудь. Перепуганные очевидцы позвонили в скорую, и истекающих кровью выпускников сначала доставили в районную больницу, а потом перевезли в Уфу. По информации регионального Минздрава, сейчас их жизни уже ничего не угрожает.

– Дети находятся в ГКБ №17. Состояние средней тяжести, стабильное, они переведены в отделение из реанимации, - отметили в пресс-службе ведомства.

А вот с виновником происшествия сейчас работают сотрудники правоохранительных органов, которым предстоит выяснить все причины и обстоятельства инцидента. Официальных комментариев от регионального Следственного комитета пока еще не поступало.

«КП-Уфа» продолжает следить за развитием событий.

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