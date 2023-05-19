В Стерлитамаке названы победители международной научно-практической конференции

В торжественной обстановке были объявлены победители

19 мая в Стерлитамаке завершила свою работу международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы и направления развития технологий органического и неорганического синтеза в условиях импортозамещения». В числе участников конференции значились представители крупных предприятий химической промышленности. Специалисты в течение двух дней обсуждали состояние отрасли, в свой докладах затронули наиболее актуальные вопросы, связанные с развитием производственно-технологического потенциала в сегменте выпуска кальцинированной и пищевой соды, хлора и каустика, модернизации и экологии.

В завершении мероприятия в торжественной обстановке были объявлены победители, которые получили грамоты и ценные призы.

В программе конференции было представлено несколько секций.

По направлению «Промышленная экология и утилизация отходов» победителями стали:

1 место – Кузьменко Эльвира Равилевна, АО БСК

Кузьменко Эльвира

2 место – Курамшина Зиля Мухтаровна, Стерлитамакский филиал УУНиТ

Курамшина Зиля

3 место – Ярошенко Константин Владимирович, АО «Крымский содовый завод»

Ярошенко Константин

По направлению «Технология и процессы производства и переработки полимеров» победителями стали:

1 место – Мусин Роман Радикович, АО СНХЗ

Мусин Роман

2 место – Дмитриев Вячеслав Юрьевич, АО БСК

Дмитриев Вячеслав

3 место – Кирюхин Александр Михайлович, ООО «Газпром нефтехим Салават»

По направлению «Производство кальцинированной и пищевой соды, хлора, каустика и других неорганических продуктов. Модернизация, инновационные технологии и процессы» победителями стали:

1 место – Савченко Иван Юрьевич, АО БСК

Савченко Иван

2 место – Михайлова Юлия Вадимовна, АО «Березниковский содовый завод»

Михайлова Юлия

3 место – Эллерт Дмитрий Юрьевич, ОАО «Кучуксульфат»

Эллерт Дмитрий

По направлению «Перспективные хлорпотребляющие технологии» победителями стали:

1 место – Ситдикова Зимфира Файзрахмановна, АО БСК

Ситдикова Зимфира

2 место – Быковский Николай Алексеевич, ИХТИ УГНТУ в г. Стерлитамаке

Быковский Николай

3 место – Александрова Людмила Александровна, АО БСК

Александрова Людмила

По направлению «Цифровая трансформация производства органических и неорганических веществ» победителями стали:

1 место – Галимов Айнур Илсурович, ИХТИ УГНТУ в г. Стерлитамаке

Галимов Айнур

2 место – Сапунов Александр Сергеевич, ИХТИ УГНТУ в г. Стерлитамаке

Сапунов Александр

3 место – Владимиров Дмитрий Алексеевич, ИХТИ УГНТУ в г. Стерлитамаке

Владимиров Дмитрий

По направлению «Современные направления интенсификации и обеспечения энергоресурсоэффективности процессов химической технологии» победителями стали:

1 место – Коваленко Юлия Фанильевна, ИХТИ УГНТУ в г. Стерлитамаке

Коваленко Юлия

2 место – Кутиков Александр Витальевич, АО «Синтез-Каучук»

Кутиков Александр

3 место – Ерушонков Александр Николаевич, ИХТИ УГНТУ в г. Стерлитамаке

Победителями школьной секции «Актуальные проблемы науки и техники» стали:

1 место – Синебухова Софья Андреевна, МАОУ СОШ № 33

Синебухова Софья

2 место – Мустафин Руслан Ильдарович, МАОУ Гимназия № 4

Мустафин Руслан

3 место – Асфандиярова Алиса Радиковна, МАОУ Гимназия № 1