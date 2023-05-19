Вратаря «Агидели» Анну Пругову признали лучшим игроком сезона ЖХЛ

Фото: пресс-служба ЖХЛ

Голкипер «Агидели» Анна Пругова стала лучшим игроком сезона ЖХЛ 2022/2023.

Несмотря на сложности и поражения, система «Салавата Юлаева» остается на слуху – пускай и не за счет главного клуба. В этом году женская команда «Агидель» вновь стала победительницей чемпионата ЖХЛ – в четвертый раз. Среди хоккейных болельщиков уже начала расходиться шутка о том, что «Салават» не сможет, а «Агидель» поможет!

Вечером 18 мая в Московской области проходила официальная церемония закрытия сезона КХЛ. По понятным причинам в ней не участвовали игроки «Салавата Юлаева», а вот вратаря «Агидели» Анну Пругову пригласили. По итогам голосования экспертов, 29-летнюю уроженку Хабаровска признали лучшей хоккеисткой сезона ЖХЛ. Примечательно, что происходит это уже во второй раз – впервые девушка получала такой статус по итогам сезона 2018/2019. За сезон (включая плей-офф) вратарь отыграла 30 матчей, в которых одержала 22 победы. Пругова – рекордсменка по количеству игрового времени без пропущенных голов в регулярных матчах – 230 минут. К слову, в копилку заслуг Пруговой можно засчитать не только спортивные успехи. В сезоне 2022/2023 она стала первой в истории девушкой-комментатором матчей КХЛ. Всего она провела девять таких эфиров.

Во время церемонии награждения Анна выступила со сцены с правильными словами о том, что чемпионами становятся только благодаря упорному труду и дисциплине.

– Долго думала, что сказать. Чемпионами не рождаются, а становятся. Есть люди, которые верят в нас всегда с самого начала – это наши родители. Спасибо родителям всех спортсменов, цените своих родителей! – цитирует хоккеистку пресс-служба ЖХЛ.