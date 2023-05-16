Зеленые инициативы: сотрудники «Башнефти» высадили в республике более 12 тыс. деревьев

Нефтяники из Башкирии регулярно восполняют лесной фонд Фото: Пресс-служба ПАО АНК «Башнефть»

С 2019 года каждую весну и осень в республике уже традиционно проходит очень важная и полезная акция – «Зеленая Башкирия». Участие в ней принимают как обычные граждане, так и представители компаний – высаживают молодой лес. Будучи лидерами в минимизации воздействия на окружающую среду и экологичности производства, башкирские нефтяники регулярно проводят высадку деревьев. Весной 2023 года сотрудники «Башнефти» (входящей в «Роснефть») высадили более 12 тыс. саженцев хвойных деревьев во многих районах республики. Отрадно, что в акции принимали участие не только сами нефтяники, но и члены их семей. Подобный подход прививает любовь и уважение к окружающей среде у всех возрастов.

ПОД НАБЛЮДЕНИЕМ СПЕЦИАЛИСТОВ

К самому процессу высадки деревьев нефтяники отнеслись очень ответственно. Перед тем, как привезти на место саженцы, их отобрали с учетом особенностей нового грунта и окружающей среды. Сам процесс высадки проходил под наблюдением специалистов лесного хозяйства. Это позволило обеспечить максимальный уровень приживаемости трехлетних хвойных саженцев. Так было, например, в Кушнаренковском районе.

– Компания «Башнефть» ежегодно производит посадку леса минимум на двух гектарах в уфимском лесхозе. Это оказывают большую помощь уфимскому лесхозу и лесному фонду Республики Башкортостан, – говорит начальник Кушнаренковского участка уфимского лесхоза Айрат Низамов.

На этом компания останавливаться не собирается. Уже этой осенью нефтяники планируют высадить еще более 560 тыс. молодых деревьев. На этот раз территория облагораживания не ограничится одной Башкирией – акция пройдет и в Ханты-Мансийском автономном округе, где представлена «Башнефть».

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЭКОЛОГИЮ

Предприятия «Башнефти» – лидеры по экологичности производства Фото: Пресс-служба ПАО АНК «Башнефть»

Мы уже упоминали, что предприятия «Башнефти» в лидерах по экологичности производства среди подобных предприятий, и это не пустые слова. Напомним, что только за 2022 год компания инвестировала в природоохранные проекты 6,6 млрд рублей. На эти средства проводили мероприятия по снижению нагрузки на атмосферный воздух, рекультивацию земель, утилизацию промышленных отходов, а также восстановление лесов и рыбных ресурсов. Таким образом, забота об экологии и помощь окружающим в «Башнефти» уже превратилась в часть культуры самих работников и предприятия.

В Уфе расположены нефтеперерабатывающий и нефтехимический комплексы компании. Если говорить про уровень воздействия на атмосферный воздух, то в столице за 2022 год он снижен на 6%. А уровень использования попутного нефтяного газа в «Башнефти» на территории республики составляет 96,15% при законодательном нормативе не менее 95%. Продумывают в компании и методы снижения накопления отходов. Для этого используют только безопасное для окружающей среды оборудование, которое прошло государственную экспертизу – в 2020-2022 гг. переработала более 30% нефтяных отходов «исторического наследия». Все эти показатели доказывает, что свои инициативы нефтяники проводят не зря.

Еще одно значимое направление природоохранной деятельности компании – защита экосистем и восстановление биоресурсов. Так, за 2022 год нефтяники выпустили в водоемы Башкирии, Татарстана и Ханты-Мансийского автономного округа более 587 тыс. мальков рыб ценных и редких видов. Не забывают в «Башнефти» и о восстановлении лесного фонда. В прошлом году волонтеры компании высадили более 470 тысяч саженцев хвойных деревьев и ясеней, в том числе в рамках «Международной акции «Сад Памяти» и республиканской экологической акции «Зеленая Башкирия».