В 2022 году «Башнефть» направила на охрану природы 6,6 млрд рублей

«Башнефть» снизила нагрузку на атмосферный воздух в 2022 году на 6%

Компания «Башнефть» (входит в НК «Роснефть») подвела итоги реализации проектов по охране природы в 2022 году. На мероприятия по снижению нагрузки на атмосферный воздух, безопасную утилизацию промышленных отходов, рекультивацию земель, восстановление лесов и восполнение рыбных ресурсов в реках направлено более 6,6 млрд рублей.

СНИЖЕНИЕ НАГРУЗКИ

Охрана природы и восполнение биологических ресурсов является частью корпоративной культуры НК «Роснефть» и башкирские нефтяники активно участвуют в различных программах по сохранению окружающей среды для будущих поколений. С этой целью «Башнефть» продолжает минимизировать воздействие на окружающую среду, отмечают в компании.

Например, на уфимском нефтеперерабатывающем и нефтехимическом комплексе компании, за 2022 год удалось добиться снижения воздействия на атмосферный воздух на 6%. Также башкирские нефтяники обеспечили полезное использование попутного нефтяного газа при добыче на месторождениях в республике на уровне 96,15%. Напомним, установленный на законодательном норматив полезного использования попутного газа составляет 95%.

Сотрудники «Башнефти» в прошлом году продолжили активную работу по безопасной утилизации нефтесодержащих отходов. Мероприятия проводились, в том числе, собственными силами компании на специализированных площадках. Как особо отмечают эксперты отрасли, чтобы снизить уровень накопления нефтесодержащих отходов используются современные, безопасные для окружающей среды технологии. Все проекты проходят государственную экологическую экспертизу. По итогам 2022 года уровень накопления нефтешламов при добыче «черного золота» снизился на 54%.

ВОСПОЛНЕНИЕ РЕСУРСОВ

Помимо мероприятий по охране окружающей среды, «Башнефть» принимает участие в проектах по восполнению биологических ресурсов. В частности, за 2022 год сотрудники компании выпустили в реки и озера в Башкирии, Татарстане и Ханты-Мансийском автономном округе более 587 тысяч мальков ценных и редких пород рыб.

В двух регионах присутствия, Башкирии и Ханты-Мансийском автономном округе, башкирские нефтяники высадили более 700 тысяч саженцев хвойных пород деревьев на площади более 177 гектаров. А еще сотрудники компании вместе со своими семьями приняли участие в Международной акции «Сад Памяти» и республиканской экологической акции «Зеленая Башкирия», высадили около 34 тысяч саженцев деревьев на площади более 8 гектаров.