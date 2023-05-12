Большие возможности для маленьких пациентов РДКБ

Нейрохирурги за операцией

Республиканская детская клиническая больница вот уже более 50 лет стоит на защите жизни и здоровья детей. В больнице работают опытные и высококвалифицированные специалисты, посвятившие свою жизнь самой благородной профессии - детский врач. Забота о детском здоровье и душевное спокойствие родителей – главная задача всех специалистов РДКБ, и они успешно с ней справляются. У РДКБ есть много достижений по проведению самых современных диагностических исследований, лечению редких и тяжелых заболеваний, проведению уникальных операций. За эти годы были спасены жизни тысяч детей, возвращено здоровье десяткам тысяч наших маленьких пациентов.

Сегодня РДКБ – это крупнейший в Республике Башкортостан детский многопрофильный центр, имеющее лицензию по 165 видам медицинской деятельности, где в стационарных отделениях получают лечение более 19 тысяч детей в год. Проводится более 6 тысяч операций, из них более 400 операций новорожденным. Ежегодно более 1500 детей получают высокотехнологичную медицинскую помощь.

В Республиканскую детскую клиническую больницу доставляют маленьких пациентов с самыми тяжелыми заболеваниями со всех уголков Башкортостана. Для этого часто приходится обращаться к помощи санитарной авиации. За год более 9000 консультаций проведено по линии детской санитарной авиации больным детям, выполнено более 1200 выездов к маленьким пациентам, более 45 вылетов в разные уголки республики. При этом ежедневно в практике врачей РДКБ возникают множество сложнейших ситуаций, которые требуют принятия ответственных и быстрых решений, от которых в дальнейшем будет зависит не только здоровье, но и судьба маленьких пациентов. И с такими историями хочется познакомиться. Вот некоторые, из наиболее интересных, и даже уникальных клинических случаев из жизни врачей-специалистов РДКБ.

ТРАВМИРОВАЛСЯ ВО ВРЕМЯ ЗАНЯТИЙ СПОРТОМ

Мальчик 15 лет, житель Республики Башкортостан, во время занятий горнолыжным спортом на трассе в Челябинской области, скатившись с горнолыжного трамплина (высота около 10-12 метров) упал, совершая кувырки, получил травму позвоночника. Бригадой скорой медицинской помощи доставлен в городскую больницу г.Златоуст, в реанимационное отделение, где была оказана экстренная и неотложная помощь. По стабилизации состояния по линии санитарной авиации Челябинской области переведен в Челябинскую областную детскую клиническую больницу. Ребенок по линии телемедицины был проконсультирован травматологами РДКБ. Учитывая большой опыт башкирских специалистов по оказанию хирургической помощи пациентам со спинальной травмой, совместно с челябинскими коллегами принято решение о переводе пациента в Республиканскую детскую клиническую больницу. Бортом вертолета службы медицины катастроф Челябинской области мальчик был доставлен в Уфу. После непродолжительной предоперационной подготовки выполнено хирургическое вмешательство специалистами Республиканской детской клинической больницы по программе оказания высокотехнологичной медицинской помощи, в ходе которого достигнута фиксация поврежденных позвонков с помощью металлоконструкций.

НА РЕБЕНКА УПАЛ ШКАФ

А следующая история связана с мальчиком четырех лет, который поступил в экстренном порядке в нейрохирургическое отделение РДКБ после травмы - на ребенка упал трехстворчатый шкаф. Мама обнаружила ребенка без признаков сознания и дыхания, в окровавленном виде и сильным повреждением правого глаза. При осмотре врачами-специалистами Республиканской детской клинической больницы выявлены множественные повреждения костей черепа с деформацией и костей основания черепа, повреждение твердой мозговой оболочки, ликворея. Ликворея – это состояние опасное возникновением вторичной инфекцией с возможностью дальнейшего развития менингеальных осложнений (менингит, менингоэнцефалит). После успешно проведенной экстренной операции бригадой нейрохирургов РДКБ по пластике твердой мозговой оболочки и пребыванием около 4 дней под наблюдением в отделении реанимации, мальчик находится в нейрохирургическом отделении в состоянии с положительной динамикой и в ближайшее время готовится к выписке. И самое главное, функция зрения поврежденного правого глаза сохранена.

РОДИЛАСЬ ВЕСОМ В 1310 ГРАММ

А вот, другой клинический случай, произошедший с более маленькой пациенткой. История Насти начинается, когда она родилась на 29 неделе беременности, с весом при рождении 1310 грамм. На 2-е сутки жизни из роддома ее перевели в Республиканскую детскую клиническую больницу для дальнейшего лечения и выхаживания. С первых дней жизни она прошла сложный путь: две недели искусственной вентиляции легких, длительная интенсивная терапия и грозные диагнозы. Но, несмотря на все трудности, девочка справилась и спустя 2 месяца выписалась домой с весом 2040 грамм и это большая победа!

Заведующая отделением ОПНиНД с пациенткой Настей

На сегодняшний день Насте 6 лет, она растет активной девочкой, посещает различные секции, кружки и собирается уже в 1 класс. Прошло более 6 лет, однако родители Насти не забывают тот непростой период в их жизни и сотрудников РДКБ, принимавших непосредственное участие в выхаживании их дочки. Вот такая большая история маленькой, но сильной Насти!

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ – ЛЮДЕЙ СПАСАТЬ

После таких историй, по-настоящему понимаешь, насколько важную и колоссальную работу ежедневно выполняют доктора Республиканской детской клинической больницы. Ведь самая важная задача в работе детского врача — это достичь такого уровня, когда твоя профессия становится образом жизни. Без этого невозможно быть хорошим доктором и с пользой служить детям, приобрести и постоянно совершенствовать свой профессиональный уровень.

Хочется пожелать маленьким пациентам как можно реже, а лучше никогда не попадать в подобные ситуации, а также здоровья не только пациентам, но и докторам и успехов в их нелегком труде. Желаем всем крепкого здоровья!

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

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