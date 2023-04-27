«Хорошее мясо и щепотка любви»: кулинар из Башкирии, покорившая шефа Ивлева, поделилась секретным рецептом шашлыка

Главное - готовить мясо с любовью, тогда близкие останутся в восторге Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уже совсем скоро майские праздники, а значит, открывается традиционный сезон вылазок на природу и дачи и, конечно, шашлыков. Кто-то остается верным своему проверенному рецепту, а кто-то ищет новые и изысканные способы приготовления мяса на мангале.

Своим фирменным рецептом шашлыка с «Комсомолкой» поделилась 34-летняя Надежда Игина из Стерлитамака, которая стала победительницей популярного телешоу «Битва шефов» и покорила самого Константина Ивлева своими феноменальными голубцами. По словам кулинара, главный секрет самого вкусного шашлыка: хорошее мясо и щепотка любви.

ГОТОВИМ МЯСО

Для своих фирменных шашлыков Надежда Игина всегда берет свиную вырезку. На 2 кг мяса для маринада понадобятся:

– Мясо нарезаем на небольшие кусочки до 30 г – так они лучше промаринуются и быстрее прожарятся. После готовим маринад: помидор, лук и соевый соус измельчаем в блендере до пюреобразного состояния. Затем заливаем им мясо, добавляем перец и розмарин. Розмарин предварительно нужно оторвать от веточки и потереть в ладонях, чтобы раскрыть его аромат. Все хорошо перемешиваем и отправляем мариноваться в холодильник на 2-8 часов. А затем жарим мясо на углях – либо на решетке, либо на шампурах, - перечисляет Надежда Игина.

ИДЕАЛЬНЫЙ СОУС ДЛЯ ИДЕАЛЬНОГО ШАШЛЫКА

Если вы хотите дополнить вкус мяса, можно приготовить и соус. Уберите подальше покупной кетчуп и уж тем более майонез – идеальный соус для идеального шашлыка готовится исключительно вручную. Тем более, что и занимает это всего 5 минут!

Итак, чтобы приготовить соус для подачи, нам понадобятся:

А дальше все просто: чеснок и зелень измельчить и перемешать с томатным соусом. Ваш идеальный соус к мясу готов!

НЕ ЗАБЫВАЕМ ПРО ГАРНИР

Ну и, конечно, отличным дополнением к любому шашлыку станут овощи на гриле.

– Овощи на гриле готовятся очень быстро, впрочем, разлетаются со стола тоже моментально, - говорит Надежда Игина.

Нам понадобятся:

Все овощи нужно нарезать крупными кусками: кабачки и баклажаны – кружочками толщиной до 1 см, перец и помидоры – вдоль четвертинками, грибы – целиком.

Не забываем и про маринад для овощей. Для него нам понадобятся:

– Затем все аккуратно, но хорошо перемешиваем, маринуем до 30 минут, и можно жарить на решетке или шампурах до готовности. Приятного аппетита, - говорит Надежда Игина.