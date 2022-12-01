Ивлев назвал голубцы феноменальными! Бухгалтер с 22-летним стажем бросила работу ради мечты и стала кулинаром

Надежда покорила именитых шеф-поваров не только своей открытостью, но и вкусными блюдами

Кондитер из Башкирии стала победительницей на популярном кулинарном шоу «Битва шефов». 40-летняя Надежда Игина из Стерлитамака покорила главных кулинарных шефов России Константина Ивлева и Рената Агзамова своими фирменными голубцами и другими гастрономическими изысками. О том, как из бухгалтера с 22-летним стажем стать востребованным кондитером, какие на вкус рябчик и рождественский суп из карпа, и тяжело ли готовить под камерами – читайте в нашей статье.

ДНЕМ ОТЧЕТЫ, А ПО ВЕЧЕРАМ – КУЛИНАРНЫЕ МАСТЕР-КЛАССЫ

Как рассказывает Надежда Игина, 22 года она проработала бухгалтером в заведении общепита в Стерлитамаке. В какой-то момент женщина поняла, что не хочет и дальше копаться в скучных цифрах, а мечтает творить кулинарные шедевры, колдовать над подачей блюд. Домочадцы и близкие друзья с радостью эту идею поддержали.

Сейчас женщина печет сладости на заказ и увлекается живописью на тортах. Фото: Надежда Игина

- Вообще кондитерским искусством я увлеклась, еще когда работала бухгалтером. Около 4 лет днем я готовила отчеты, а по вечерам изучала различные кулинарные техники. В январе я уволилась и решила полностью посвятить себя кондитерской сфере: сейчас я веду собственные мастер-классы и пеку торты на заказ. В частности, занимаюсь ручной живописью на тортах, и даже записалась в художественную школу, чтобы отточить свои навыки рисования. Результаты уже вдохновляют! – делится Надежда.

В феврале Надежда Игина приняла участие в шестом сезоне проекта «Кондитер» на телеканале «Пятница», где дошла до финала и поразила опытного шефа Рената Агзамова своим тортом. Когда в апреле от организаторов ей поступило предложение поучаствовать и в шоу «Битва шефов», Надежда с радостью согласилась.

СТАРОРУССКИЕ РЯБЧИКИ И РОЖДЕСТВЕНСКИЙ КАРП

Перед именитыми шефами жительница Стерлитамака предстала во всей красе – в нарядном синем кружевном платье и с диадемой, за что сразу получила комплимент от самого Ивлева. Для презентации Надежда Игина приготовила свое коронное блюдо – голубцы, которые просто обожает ее муж. Украсила блюдо Надежда вялеными томатами, которые, между прочим, сама вырастила в огороде.

Голубцы, которые Надежда представила на презентации, являются секретом и залогом ее долгого счастливого брака

- Секрет моего счастливого 18-летнего брака заключается в голубцах. Предлагаю и вам их попробовать, - заявила женщина шефам. Блюдо действительно пришлось по вкусу: Ивлев оценил голубцы как «феноменальные», а Ренат Агзамов назвал Надежду «богиней с золотыми ручками». В итоге именно к нему женщина и попала в команду участников.

- Рената я знаю еще по «Кондитеру», там у нас сложились очень добрые и доверительные отношения. Ну и он так же питает слабость к тортам, как и я. Поэтому выбор был очевиден, - смеется Надежда .

Все этапы конкурса жительница Башкирии прошла легко, хотя испытания выдались вовсе не из легких. Например, на первом этапе участникам нужно было приготовить праздничный новогодний пирог с рябчиками и грибами, который воспел еще Пушкин в своем романе «Евгений Онегин». А это, между прочим, старорусский рецепт!

- Да никто из участников и не знал, как выглядит рябчик, и как правильно его готовить! – смеется Надежда. – Действовали наугад, ну и шефы, конечно, подсказывали. Мой пирог всем особенно понравился.

Весной Надежда уже участвовала в шоу "Кондитер", где дошла до финала

На втором этапе участники готовили традиционный чешский рождественский суп из карпа. Также с «секретиком» - чтобы год был удачным, под тарелку нужно было положить чешуйку радужного карпа.

- Я такой суп никогда не пробовала, поэтому мне довольно сложно было понять – все ли я делаю правильно. Там довольно необычные ингредиенты – сельдерей, имбирь, корень петрушки, поэтому вкус получился довольно необычный. К счастью, у нас была очень душевная и сплоченная команда. Наши мальчики взяли на себя всю «грязную» работу – разделали и почистили рыбу, сами сварили бульон. Конечно, я очень волновалась. Но в итоге, у меня получилась самая красивая подача, хоть и немного подкачал сыроватый лук. А Ивлев отметил мою профессиональную нарезку овощей, - рассказывает Надежда .

«В ЖИЗНИ ИВЛЕВ И АГЗАМОВ – ДОБРЫЕ И НА ПОЗИТИВЕ»

Финальное задание оказалось самым сложным – нужно было приготовить праздничное блюдо, причем в заранее заданной форме. Надежде досталась самая сложная – снежинка.

- Я увидела стол, заваленный самими разнообразными продуктами. На самом видном месте лежала куриная печень, и я сразу же решила готовить свое коронное блюдо – паштет. Я аккуратно выложила его в форме снежинки кулинарным мешком и украсила тертым яичным белком. Получилась настоящая воздушная снежинка. В итоге шефы назвали его «бомбическим» и заявили, что с радостью бы поставили подобное блюдо на собственный новогодний стол. В общем, я стала победительницей и получила свои «чаевые» - 100 тысяч рублей, - рассказывает Надежда.

Кулинарные шедевры Надежды пользуются большим спросом в Стерлитамаке. Фото: Надежда Игина

Съемки проходили еще в апреле, все это время кондитеру из Стерлитамака приходилось тщательно скрывать все свои эмоции, поскольку она подписала договор о неразглашении. И лишь когда женщина увидела долгожданный выпуск на экране, все эмоции снова ожили.

- Очень запомнилась моя команда – очень дружная, сплоченная. Мы до сих пор подписаны друг на друга в социальных сетях и активно продолжаем общаться. Ну и, конечно, наши шефы. Это на экране они грозные, ругаются, кидаются тарелками. На самом деле они очень добрые и позитивные, постоянно шутят. Ну и самое главное, все было не по сценарию, как многие могут подумать. Ничего заранее задуманного или отрепетированного – сплошная импровизация! – улыбается Надежда .

Сейчас женщина продолжает улучшать свои кондитерские навыки, дает мастер-классы и печет торты на заказ. А еще уверена, что, если ей вновь поступит предложение поучаствовать в кулинарном шоу – с радостью согласится, поскольку впечатления остались самые положительные.