«Говорил, что убьет»: в Уфе участковый спас молодую мать, которую избивал бывший муж

В Уфе участковый спас женщину, которую избивал и грозился убить бывший муж.

Как рассказали в МВД по республике, первой тревогу забила соседка – именно к ней прибежал ребенок потерпевшей и пожаловался, что его отец сильно пьян, избивает и душит маму веревкой. Соседка не рискнула связываться с пьяным дебоширом, поэтому решила обратиться за помощью к участковому.

Когда страж порядка прибыл на место и попытался войти в квартиру, то мужчина просто захлопнул перед ним дверь. Выбежав на улицу, полицейский увидел пострадавшую – уфимка рассказала, что, улучив минуту, она смогла выбраться из окна на первом этаже. Понимая, что дебошир вряд ли откроет дверь, участковый пробрался в квартиру через окно, но в комнате никого не было. Однако, приглядевшись, полицейский заметил, что из-под детской кроватки выглядывает мужская нога. В итоге дебошира все же задержали и доставили в отдел для дальнейших разбирательств.

Поскольку мужчина был сильно пьян, то не смог объяснить причину своей агрессии. Зато его бывшая супруга рассказала, что экс-глава семейства практически нигде не работает, а все свободное время распивает алкоголь. В тот день он снова пришел, якобы навестить ребенка, а сам начал скандалить и распускать руки, а потом и вовсе пригрозил перепуганной женщине расправой: взял веревку и начал душить ее. Лишь благодаря ребенку, который сумел выбраться из квартиры и обратиться за помощью, трагедию удалось предотвратить.

- Сейчас отделом дознания возбуждено уголовное дело. «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Расследование продолжается, - отметили в пресс-службе регионального МВД.

В свою очередь полицейские напоминают, что, если кто-то из домочадцев проявляет агрессию или применяет физическую силу, ни в коем случае не нужно бояться и терпеть. Необходимо обратиться за помощью и вызвать полицию.

– Член семьи, от которого исходит угроза, может быть привлечен к уголовной ответственности по уголовным статьям «Побои», «Истязания», «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Привлечение по этим статьям чаще всего помогает предотвратить более тяжкие преступления, - отмечают в ведомстве.

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

Аналогичный инцидент произошел накануне в Уфе: здесь несчастной женщине с новорожденным малышом на руках пришлось спасаться от мужа-абьюзера, запершись на балконе. Дело в том, что супруг отмечал рождение ребенка, а напившись, решил, что младенец вовсе на него не похож, а значит, и рожден был от другого мужчины. Спасаясь от кулаков разъяренного мужчины, уфимка закрылась на балконе, но забыла взять с собой телефон. В итоге женщина написала записку, где попросила о помощи, и бросила ее с балкона. Агрессивного домочадца задержали и передали в руки полиции – сейчас в его отношении возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством».