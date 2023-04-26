«Угрожает задушить»: уфимка спаслась от мужа-абьюзера, скинув с балкона записку с просьбой о помощи

Фото: Рустем АХУНОВ

В Уфе женщина спаслась от мужа-абьюзера благодаря записке с просьбой о помощи. Об этом рассказал телеграм-канал Mash Batash.

Сообщается, что мужчина, будучи пьяным, стал обвинять супругу в том, что их грудной ребенок был рожден не от него. Он принялся кричать, ломать вещи и избивать жену. Женщине пришлось убежать из комнаты и закрыться на балконе. Она успела взять с собой малыша, но забыла забрать мобильный.

Тогда она решила попросить о помощи другим способом. Уфимка написала записку и бросила ее на улицу. Внизу послание подобрал прохожий, который отнес его в поликлинику, откуда были вызваны полицейские.

В итоге пострадавшую спасли, ее агрессивного супруга задержали еще до того, как ему удалось проникнуть на балкон. Возбуждено уголовное дело.