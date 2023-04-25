Лечебное питание – особенности и организация процесса в РДКБ

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Дети и их родители, попадая в больницу, неизбежно испытывают дискомфорт и стресс. Среди факторов, ответственных за эту проблему - особенности питания, малопохожего на привычную для пациента пищу. Больничное питание имеет ряд ограничений по соли, сахару, специям, жирам, способам приготовления, иначе бы оно перестало отвечать своему назначению - помогать выздоровлению детей.

Республиканская детская клиническая больница (РДКБ) является ведущим медицинским учреждением по оказанию высококвалифицированной специализированной стационарной медицинской помощи детям по различным профилям заболеваний, которая предусматривает мероприятия по профилактике и лечению пациентов, требующие в том числе коррекцию в пищевом рационе. Меню в больнице составлялось и развивалось на протяжении долгих лет существования собственного пищеблока, со временем меняясь и совершенствуясь с учетом новых требований калорийности, состава и санитарного минимума.

В РДКБ находятся на лечении разные группы пациентов: аллергики, больные сахарным диабетом, дети с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, мочевыделительной системы, пациенты после оперативных вмешательств, дети разных возрастов. Поэтому помимо основного варианта диеты в больнице применяются диеты щадящая, низкокалорийная, гипоаллергенная, безглютеновая, с высоким или низким содержанием белка, а также индивидуальные диеты, которые назначаются врачом-диетологом. Для пациентов с нарушением глотательного рефлекса, ослабленным пациентам дополнительно назначаются лечебные смеси для энтерального питания.

ПЕРЕХОД РДКБ НА АУТСОРСИНГОВУЮ КОМПАНИЮ ПО ПИТАНИЮ ПАЦИЕНТОВ

Одним из главных событий в организации медицинской помощи детям и подросткам, страдающим раком, является начало строительства Республиканского Центра детской онкологии, и гематологи на базе РДКБ в рамках Национального проекта. В связи с таким большим строительством были внесены временные изменения в структуру больницы. Так, здание пищеблока больницы находилось на территории застройки Центра и в связи с началом строительства было снесено. В соответствии с проектом Центра в будущем именно здесь будет размещен новый пищеблок, соответствующий современным стандартам лечебного питания. «А как быть с питанием детей во время строительства?», именно такой вопрос возникает у многих. На время строительства единственным решением для продолжения осуществления лечебного питания пациентов и ухаживающих лиц, был переход на аутсорсинговые услуги по питанию, что и было сделано с февраля 2021 года.

ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ, ПИТАТЕЛЬНО И ПОЛЕЗНО…

Лечебным питанием ежедневно обеспечиваются около 850 пациентов и ухаживающих лиц.

«Питание детей осуществляется по 6-ти разовому режиму приема пищи. Всего у нас существует 5 видов основных диетических меню для наших детей. Согласно рекомендациям лечащего врача, в зависимости от состояния здоровья и имеющихся показаний либо противопоказаний каждому пациенту назначают тип питания. Питание также делится на 4 возрастные категории: с 1 до 3 лет, с 4 до 6 лет, с 7 до 10 лет и с 11 лет и старше. Питание ухаживающих лиц осуществляется по общему варианту диеты. Хотим отметить, что объём порций у нас регламентирован нормативными документами. Лечебное питание отличается по своим вкусовым качествам от обычного питания, соблюдены норм по содержанию белка, жиров и углеводов, соли, сахара, отсутствуют специи и дополнительные вкусовые добавки», - рассказывает врач-диетолог РДКБ Резеда Мунировна Яхина.

Надеемся, что пациенты с пониманием отнесутся к особенностям лечебного питания.

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ПИТАНИЯ

В Республиканской детской клинической больнице организация лечебного питания осуществляется на основании действующих нормативных документов приказов Министерства Здравоохранения Российской Федерации и Министерства Здравоохранения Республики Башкортостан. Контроль качества готовой продукции, поставляемой аутсорсинговой организацией, осуществляется бракеражной комиссией, куда входит в том числе главная медицинская сестра больницы и врач диетолог.

В рамках мониторинга качества и безопасности пищевой продукции, РДКБ ежеквартально производит отбор образцов проб продукции и направляет в ГКУ «Испытательный центр» для проведения исследования на предмет безопасности и органолептических показателей.

В больнице регулярно проводятся заседания Совета по лечебному питанию РДКБ, где поднимаются вопросы по организации лечебного питания. К участию в Советах по лечебному питанию привлекаются представители аутсорсинговой компании для решения возникающих проблем.

Доставка готовой пищи в учреждение производится с использованием термосов и посуды, с плотно закрывающимися крышками, с наличием маркировочных ярлыков на каждой единице тары. Усилен контроль за закладкой продуктов питания на пищеблоке аутсорсинговой компании и технологией приготовления блюд. Проводятся внеочередные занятия с поварами аутсорсинговой компании по приготовлению диетических блюд. Занятия с поварами и раздатчиками проводит врач-диетологог и диетсестры РДКБ.

ГЛАВНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ РАБОТЫ – ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ ОТ ПАЦИЕНТОВ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ

Больница уделяет внимание обратной связи от пациентов. С 2015 года введена система анкетирования родителей при выписке ребенка. В настоящее время анкетирование представлено в виде стенда с QR-кодом в свободном доступе, а также в виде индивидуальных анкет, с возможностью отразить предложения и жалобы пациентов. На постоянной основе проводится мониторинг анкетирования с ежемесячным анализом. Предложения пациентов очень важны для улучшения качества питания и его лучшей организации. В 2022 году в РДКБ в 21 отделении проанкетировано по вопросам питания 12203 пациента и ухаживающего лица. В I квартале 2023 года проанкетировано 4480 человек. Отзывы и пожелания пациентов и их родителей всегда готовы принять коллектив больницы.

В целом же, все этапы обеспечения лечебных питанием детей в больнице – процесс сложный и должен гарантировать безопасность и качество всей продукции, которая отправляется на стол к маленьким пациентам.

РДКБ прилагает все усилия для того, чтобы питание в больнице было не только полезным, но и вкусным, ведь главная задача больницы – улучшить здоровье детей!

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

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