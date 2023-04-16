В Уфе произошел взрыв в многоквартирном доме на улице Кольцевой

Взрывной волной выбило окна в квартире Фото: МЧС Башкирии

В Уфе произошел взрыв в квартире на первом этаже дома по улице Кольцевой в Черниковке.

В МЧС республики сообщили, что сигнал о происшествии к ним поступил в 15:38 по местному времени. На место отправили все оперативные службы. Оказалось, что в квартире «произошел хлопок и выбило окна». Причины произошедшего выясняются. В СМИ сообщают, что на месте мог произойти взрыв газа, но подтверждения этой информации пока нет.

К счастью, никто из жильцов дома или прохожих не пострадал. В квартире оказались повреждены натяжные потолки и выбило окна. Сам дом при этом не пострадал.

Похожий случай произошел в Башкирии в 2021 году. Тогда в квартире на первом этаже дома в Салавате взорвался самогонный аппарат. К сожалению, жильцы получили серьезные повреждения – ожоги 80% и 40% тела.

Также властям пришлось решать вопрос с расселением жильцов дома, взрыв серьезно повредил конструкцию строения. К счастью, газовые трубы в помещении остались целы.