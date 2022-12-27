В Башкирии уже два года не могут найти 34-летнего Геннадия Сычкова, пропавшего после новогоднего корпоратива

Поиски Геннадия Сычкова продолжаются уже два года, но пока у родных и следователей нет ни единой зацепки. Фото: ооцсети

История загадочного исчезновения 34-летнего Геннадия Сычкова из села Дарьино Мелеузовского района до сих пор остается неразгаданной. С момента пропажи молодого мужчина после новогоднего корпоратива прошло уже 2 года, и до сих пор у родных Геннадия нет ни единой зацепки, куда же он мог подеваться. Зато остается надежда, что Геннадий Сычков потерял память и однажды обязательно вернется домой – живым и невредимым.

ЗА ДВА ГОДА – НИ ЕДИНОЙ ЗАЦЕПКИ

27 декабря 2020 года в деревне Новая Казановка в кафе отмечал новогодний корпоратив коллектив местного молочного завода, где Геннадий Сычков работал водителем. Мужчина попросил племянника подкинуть его до кафе, договорившись, что по окончанию банкета он заберет его и отвезет домой. В 21.00 мероприятие закончилось, а подвыпивший Геннадий повздорил с коллегами и, оставив телефон на столе, вышел на улицу. Позже камеры видеонаблюдения зафиксируют, что мужчина пытался попасть внутрь помещения, даже едва не перебил окна, но в кафе уже никого не было. И тогда Геннадий побрел в сторону соседней деревни Николаевка – с тех пор его больше уже никто не видел.

Обеспокоенные родственники сначала пытались разыскать мужчину своими силами – обошли все окрестности, опросили жителей ближайших деревень, но никаких следов Геннадия не нашли. Позже к поискам подключились волонтеры отряда «Лиза Алерт», а также полицейские и следователи. Они прочесали все окрестные леса, дороги и водоемы. Была версия, что мужчина мог заплутать и замерзнуть, но тело и вещи пропавшего так и не были найдены.

«МОЖЕТ, ПОТЕРЯЛ ПАМЯТЬ И СЕЙЧАС ЖИВЕТ НИКЕМ НЕУЗНАННЫЙ…»

- Мы уже 2 года не прекращаем поиски. Была проделана колоссальная работа, подключено огромное количество людей, но пока все без толку. Даже если представить, что он погиб, заблудившись в поле или лесу – но ведь летом там постоянно ходят охотники, грибники, рыбаки, пастухи выгоняют стада… Обязательно бы нашелся какой-то след… У нас остается только одна надежда, что Геннадий потерял память. Может, ударили его по голове, бросили, а он очнулся потом… Мы просим внимательно вглядеться в фотографию – может, Геннадий живет по соседству с вами, работает на стройке или на ферме - никем не узнанный и даже не знает, что его дома ждет семья, - вздыхает сестра пропавшего мужчины Надежда. – Братишка, если ты вдруг сам себя узнал, увидел, что тебя мы ищем, дай знать. При любой сложившейся ситуации мы с тобой и поможем.

Приметы: рост 176 см, худощавого телосложения, лицо овальное, волосы русые, прямые, глаза светлые. Сейчас внешность может измениться – мог отрастить волосы или бороду. Могут также быть обморожены конечности.

Особые приметы: большой шрам на животе после операции на желудке.

Был одет: в длинную куртку темного цвета с капюшоном, джинсовые брюки синего цвета, ботинки коричневого цвета, майка белого цвета свитер бежевого цвета. Шапки, шарфа и перчаток при себе не было.

Если вам что-то известно о возможном местонахождении Геннадия Сычкова, огромная просьба немедленно связаться с его сестрой по телефону 8(917)-473-08-49 (Надежда) или сообщить в полицию.