В Башкирии по факту пропажи молодого мужчины после новогоднего корпоратива возбудили уголовное дело

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В Башкирии поиски 34-летнего Геннадия Сычкова, который пропал после новогоднего корпоратива вечером 26 декабря, не дали никаких результатов. Следственный комитет по факту безвестного исчезновения мужчины возбудил уголовное дело об убийстве. Об этом ведомство сообщило сегодня, 5 марта.

Как ранее писала «КП-Уфа», Геннадий проживал в селе Дарьино Мелеузовского района республики. 26 декабря он отправился на корпоратив в соседнюю деревню Новая Казанковка - там же мужчина и работал. Когда банкет закончился, все разошлись по домам, а Сычков остался один на улице. Он должен был позвонить племяннику, чтобы тот его забрал на автомобиле, однако мобильный телефон остался в закрытом помещении, где до этого проходил праздник. В итоге пропавший просто ушел в неизвестном направлении.

– Около 21.20 часов 26 декабря 2020 года Сычков ушел с работы с территории ООО "Минимолочный завод Дружба", расположенного в доме № 8 по улице Интернациональная в селе Новая Казановка [...] и с тех пор о его местонахождении ничего неизвестно, – говорится в актуальной версии следствия.

Сейчас сотрудники СК и МВД работают над установлением местонахождения мужчины и обстоятельств его исчезновения.

Приметы Геннадия Сычкова: рост 176 см, худощавого телосложения, лицо овальное, волосы русые, прямые, глаза светлые.

Был одет в длинную куртку темного цвета с капюшоном, джинсовые брюки синего цвета, ботинки коричневого цвета, майка белого цвета свитер бежевого цвета. Шапки, шарфа и перчаток у него не было.

Всех, кто располагает сведениями о местонахождении Сычкова, просят сообщить по телефону доверия следственного управления 8 (347) 251-62-51 или в органы внутренних дел – 02 (с мобильного телефона 102).