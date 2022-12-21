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Общество21 декабря 2022 11:50

Кулинар из Башкирии раскрыла секрет «феноменальных» голубцов, которыми покорила шефа Ивлева

Публикуем рецепты самых вкусных новогодних блюд от победителя шоу «Битва шефов» Надежды Игиной
Яна БАЗЕКИНА
Яна БАЗЕКИНА
От голубцов Надежды шефы Агзамов и Ивлев пришли в полнейший восторг

От голубцов Надежды шефы Агзамов и Ивлев пришли в полнейший восторг

Не так давно мы писали о победительнице популярного кулинарного шоу «Битва шефов» на телеканале «Пятница». 40-летняя Надежда Игина почти всю свою жизнь проработала бухгалтером, а потом поняла, что хочет быть кондитером и печь торты. Доказать свой кулинарный талант женщина отправилась на «Битву шефов», где покорила Рената Агзамова и Константина Ивлева своими голубцами и другими приготовленными блюдами. В преддверии Нового года мы попросили Надежду поделиться секретом своих «феноменальных» голубцов и других праздничных угощений.

«ТЕ САМЫЕ» ГОЛУБЦЫ

Итак, для приготовления знаменитых голубцов нам понадобятся: 1 средний кочан капусты, килограмм говяжьего фарша, 100 граммов риса и 200 граммов моркови, 1 столовая ложка хорошей томатной пасты, по 50 граммов сливочного и растительного масла, а также соль и специи по вкусу.

Надежда Игина считает, что главный компонент любого блюда - его приготовление с любовью

Надежда Игина считает, что главный компонент любого блюда - его приготовление с любовью

Сначала займемся капустой: ее нужно отварить в подсоленной воде и аккуратно разобрать на листья. После шинкуем лук и морковь и слегка обжариваем их на растительном масле на умеренном огне. Затем отвариваем рис в подсоленной воде, следя, чтобы он не превратился в клейкую кашу. В говяжий фарш добавляем отваренный рис и пассерованные овощи, солим и перчим по вкусу и перемешиваем.

- Затем аккуратно формируем голубцы. Делать это нужно с любовью – тогда голубцы получатся аккуратные и не будут разваливаться. После этого обжариваем их со всех сторон на растительном масле до золотистой корочки и выкладываем на противень, - советует Надежда Игина.

Теперь приступим к приготовлению соуса – важного компонента блюда. Для этого на сковороде растопим сливочное масло, добавим муку, томатную пасту и соль. Все это тщательно размешиваем и, не переставая помешивать, вливаем 300-400 мл воды, после чего готовим соус еще 5-10 минут. Готовым соусом заливаем голубцы и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на час. Голубцы, которые покорили самого шефа Ивлева, готовы!

НА ЗАКУСКУ – ВОСХИТИТЕЛЬНЫЙ ПАШТЕТ

В финальном испытании Надежда приготовила паштет из куриной печени и украсила его в виде новогодней снежинки. Шефы остались в полном восторге от оригинального оформления и восхитительного вкуса паштета и признались, что с удовольствием бы поставили такое блюдо на свой новогодний стол. Наши читатели согласились с таким выбором, поэтому специально для них Надежда поделилась и рецептом своего фирменного паштета.

Даже такое простое блюдо как паштет можно красочно подать на новогодний стол

Даже такое простое блюдо как паштет можно красочно подать на новогодний стол

Для этого нам понадобятся килограмм свежайшей куриной печени, по 200 граммов лука и моркови, 180 граммов хорошего сливочного масла, пару столовых ложек растительного масла, соль и специи – по вкусу.

- Лук и морковь шинкуем и пассеруем до золотистого цвета на растительном масле. Печень режем небольшими кусочками и добавляем к овощам, после чего обжариваем до полной готовности. После этого все перекладываем в блендер и взбиваем до однородной массы, после чего отправляем охладиться. В конце взбиваем до пышности сливочное масло и аккуратно вмешиваем в наш паштет. Готовое блюдо украсить по своему усмотрению – зеленью или тертым яичным белком. Наш новогодний паштет готов! – советует Надежда.

БЛЮДО ВЕЧЕРА – ЗАПЕЧЕННАЯ КУРИЦА С СЕКРЕТОМ

Ну и напоследок Надежда Игина поделилась с читателями «Комсомолки» рецептом запеченной курицы. Многие в качестве основного блюда выбирают именно курицу, но даже это довольно повседневное блюдо может заиграть новыми неожиданными вкусами, если использовать кулинарные хитрости.

Особый вкус и аромат запеченной курице придаст секретный маринад. Фото: uzbek-culinar.ru

Особый вкус и аромат запеченной курице придаст секретный маринад. Фото: uzbek-culinar.ru

Для приготовления нашего главного блюда вечера нам понадобится куриная тушка весом примерно 2 кг. Ее мы разрезаем на порционные куски. Приступим к приготовлению маринада: для этого смешиваем по одной столовой ложке горчицы (обычной, столовой), меда и томатного соуса, добавляем 150 мл соевого соуса, сок и цедру одного лимона и любимые специи по вкусу. Маринуем нашу курочку примерно 6-8 часов, чтобы мясо сохранило нежность и сочность при запекании. После этого отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на один час. Подавать горячее блюдо можно с любым гарниром – поджаренным румяным картофелем и другими овощами.

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