Кулинар из Башкирии раскрыла секрет «феноменальных» голубцов, которыми покорила шефа Ивлева

От голубцов Надежды шефы Агзамов и Ивлев пришли в полнейший восторг

Не так давно мы писали о победительнице популярного кулинарного шоу «Битва шефов» на телеканале «Пятница». 40-летняя Надежда Игина почти всю свою жизнь проработала бухгалтером, а потом поняла, что хочет быть кондитером и печь торты. Доказать свой кулинарный талант женщина отправилась на «Битву шефов», где покорила Рената Агзамова и Константина Ивлева своими голубцами и другими приготовленными блюдами. В преддверии Нового года мы попросили Надежду поделиться секретом своих «феноменальных» голубцов и других праздничных угощений.

«ТЕ САМЫЕ» ГОЛУБЦЫ

Итак, для приготовления знаменитых голубцов нам понадобятся: 1 средний кочан капусты, килограмм говяжьего фарша, 100 граммов риса и 200 граммов моркови, 1 столовая ложка хорошей томатной пасты, по 50 граммов сливочного и растительного масла, а также соль и специи по вкусу.

Надежда Игина считает, что главный компонент любого блюда - его приготовление с любовью

Сначала займемся капустой: ее нужно отварить в подсоленной воде и аккуратно разобрать на листья. После шинкуем лук и морковь и слегка обжариваем их на растительном масле на умеренном огне. Затем отвариваем рис в подсоленной воде, следя, чтобы он не превратился в клейкую кашу. В говяжий фарш добавляем отваренный рис и пассерованные овощи, солим и перчим по вкусу и перемешиваем.

- Затем аккуратно формируем голубцы. Делать это нужно с любовью – тогда голубцы получатся аккуратные и не будут разваливаться. После этого обжариваем их со всех сторон на растительном масле до золотистой корочки и выкладываем на противень, - советует Надежда Игина.

Теперь приступим к приготовлению соуса – важного компонента блюда. Для этого на сковороде растопим сливочное масло, добавим муку, томатную пасту и соль. Все это тщательно размешиваем и, не переставая помешивать, вливаем 300-400 мл воды, после чего готовим соус еще 5-10 минут. Готовым соусом заливаем голубцы и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на час. Голубцы, которые покорили самого шефа Ивлева, готовы!

НА ЗАКУСКУ – ВОСХИТИТЕЛЬНЫЙ ПАШТЕТ

В финальном испытании Надежда приготовила паштет из куриной печени и украсила его в виде новогодней снежинки. Шефы остались в полном восторге от оригинального оформления и восхитительного вкуса паштета и признались, что с удовольствием бы поставили такое блюдо на свой новогодний стол. Наши читатели согласились с таким выбором, поэтому специально для них Надежда поделилась и рецептом своего фирменного паштета.

Даже такое простое блюдо как паштет можно красочно подать на новогодний стол

Для этого нам понадобятся килограмм свежайшей куриной печени, по 200 граммов лука и моркови, 180 граммов хорошего сливочного масла, пару столовых ложек растительного масла, соль и специи – по вкусу.

- Лук и морковь шинкуем и пассеруем до золотистого цвета на растительном масле. Печень режем небольшими кусочками и добавляем к овощам, после чего обжариваем до полной готовности. После этого все перекладываем в блендер и взбиваем до однородной массы, после чего отправляем охладиться. В конце взбиваем до пышности сливочное масло и аккуратно вмешиваем в наш паштет. Готовое блюдо украсить по своему усмотрению – зеленью или тертым яичным белком. Наш новогодний паштет готов! – советует Надежда.

БЛЮДО ВЕЧЕРА – ЗАПЕЧЕННАЯ КУРИЦА С СЕКРЕТОМ

Ну и напоследок Надежда Игина поделилась с читателями «Комсомолки» рецептом запеченной курицы. Многие в качестве основного блюда выбирают именно курицу, но даже это довольно повседневное блюдо может заиграть новыми неожиданными вкусами, если использовать кулинарные хитрости.

Особый вкус и аромат запеченной курице придаст секретный маринад. Фото: uzbek-culinar.ru

Для приготовления нашего главного блюда вечера нам понадобится куриная тушка весом примерно 2 кг. Ее мы разрезаем на порционные куски. Приступим к приготовлению маринада: для этого смешиваем по одной столовой ложке горчицы (обычной, столовой), меда и томатного соуса, добавляем 150 мл соевого соуса, сок и цедру одного лимона и любимые специи по вкусу. Маринуем нашу курочку примерно 6-8 часов, чтобы мясо сохранило нежность и сочность при запекании. После этого отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на один час. Подавать горячее блюдо можно с любым гарниром – поджаренным румяным картофелем и другими овощами.