«Ты всегда будешь с нами рядом»: в Башкирии в аварии погиб молодой отец троих детей

От полученных травм молодой мужчина скончался на месте. Фото: соцсети

В Башкирии в жуткой аварии на трассе погиб 29-летний отец троих детей. Жуткая авария произошла во втором часу дня в Аургазинском районе, неподалеку от села Толбазы. ВАЗ-2112, где находился Денислам А. вместе с коллегами по работе, неожиданно потерял управление и врезался в грузовой КамАЗ, стоящий на обочине. Денислам от полученных травм скончался на месте, второй пассажир получил серьезные ушибы и переломы и сейчас находится в коме на ИВЛ. Водитель «двенадцатой» отделался легкими ушибами и сотрясением мозга – сам 27-летний мужчина убеждает, что он заснул за рулем, поэтому и допустил роковое столкновение.

Супруга погибшего Денислама А. уверена, авария произошла из-за недопустимых нарушений правил дорожного движения, которые допустил водитель. Сейчас убитая горем женщина ищет свидетелей ДТП, которые помогут восстановить картину происшествия.

ВОДИТЕЛЬ ЛЕТЕЛ ПО ТРАССЕ, ИГРАЯ В «ШАШКИ»

Как рассказала в беседе с «Комсомолкой» Влада А., в тот роковой день ее муж вместе с коллегами выехал из Уфы, чтобы решить рабочие вопросы. Когда ей позвонили и сообщили, что ее супруг погиб в ДТП, женщина даже сразу и не поверила. Уже позже, читая новости в аварии, Влада обратила внимание на комментарии очевидцев, которые видели, как серебристая «двенашка» буквально летела по трассе, то и дело выезжая на опасные маневры.

- Водитель говорит, что он якобы на секунду заснул за рулем, поэтому потерял управление и врезался в грузовик. Люди же говорят, что он буквально летел по дороге и играл в «шашки», а буквально через несколько минут и произошла авария. Второй пассажир пока после операции в коме, не может ничего рассказать. У водителя нет прав, он был не пристегнут, а самое главное – он даже не позвонил и не извинился за то, что угробил моего мужа и оставил без отца троих маленьких детей, - возмущается Влада А.

Сейчас по факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Медэкспертиза показала, что следов алкоголя или наркотиков в крови водителя обнаружено не было. Но супруга погибшего мужчины уверена, что именно он виновник аварии, и если бы его экстремальная езда, трагедии можно было бы избежать.

- Я очень прошу откликнуться всех свидетелей аварии, особенно, если у них сохранились записи с видеорегистраторов. ДТП произошло на 91 километре трассы «Уфа-Оренбург», 24 марта. Меня интересует время с 12.30 до 14.00, примерно в это время все и произошло. Машина – серебристый ВАЗ-2112. Пожалуйста, помогите мне добиться справедливости в деле гибели моего мужа, - просит Влада А.

ДЕТИ ПОСТОЯННО СПРАШИВАЮТ ПРО ПАПУ

Сейчас молодая женщина очень тяжело переживает смерть своего любимого супруга, маленькие дети (младшему всего лишь 3,5 года) тоже постоянно плачут и спрашивают про отца.

- Я буду любить тебя всегда. Так много мы не сказали друг другу, и так рано забрали тебя у нас. Ты всегда будешь рядом, я знаю. Я очень тебя люблю, - не может сдержать слез Влада А.

Также осиротевшая семья очень нуждается в финансовой помощи, поэтому вы можете поддержать их сделать посильный вклад на карту, привязанную к номеру 8(905)00-34-901 (карта родной сестры Влады, получатель Карина Данисовна Б.).

«КП-Уфа» приносит искренние соболезнования семье и близким погибшего Денислама А.