В соседнем Татарстане вернули масочный режим. В Роспотребнадзоре рассказали, что будет в Башкирии

Роспотребнадзор по Башкирии уже сейчас предостерегает жителей республики от посещения людных мест Фото: Альберт ДЗЕНЬ

В Роспотребнадзоре сообщили, планируют ли вводить обязательный масочный режим в Башкирии.

В соседнем Татарстане из-за эпидемии гриппа и ОРВИ ввели обязательный масочный режим. В Роспотребнадзоре по Башкирии специально для «КП-Уфа» пояснили, грозит ли возврат к обязательному ношению масок в республике.

Как пояснили в пресс-службе ведомства, при принятии решения о введении обязательного масочного режима, в Роспотребнадзоре по Башкирии оценивают такие показатели, как суточный прирост заболевших, готовность системы здравоохранения к повышенным нагрузкам, загруженность инфекционных госпиталей и наличие свободного коечного фонда и так далее.

- Исходя из этих показателей в республике пока не планируется введение обязательного масочного режима, - пояснили в пресс-службе Роспотребнадзора по Башкирии.

Как отметили в ведомстве, на сегодняшний день, в соответствии с локальными указами, обязательный масочный режим соблюдается во всех медицинских учреждениях.

- Всем жителям республики мы советуем по возможности ограничить посещение общественных мест и уже сейчас носить защитные маски. Не надо ждать, когда это станет обязательным требованием – защитите себя. Также мы всегда советуем тщательно мыть руки и лицо, когда приходите домой с улицы и обязательно обрабатывать свои гаджеты очищающими средствами, - отметили в пресс-службе Роспотребнадзора по Башкирии.

Ранее в Минздраве Башкирии сообщали о резком росте заболеваемости ОРВИ и гриппом. Всего за неделю количество заболевших простудой увеличилось на 22%.