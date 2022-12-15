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15 декабря 2022 11:40

В соседнем Татарстане вернули масочный режим. В Роспотребнадзоре рассказали, что будет в Башкирии

В Роспотребнадзоре Башкирии сообщили, будут ли в республике вводиться масочный режим
Павел КРАЙНОВ
Павел КРАЙНОВ
Роспотребнадзор по Башкирии уже сейчас предостерегает жителей республики от посещения людных мест

Роспотребнадзор по Башкирии уже сейчас предостерегает жителей республики от посещения людных мест

Фото: Альберт ДЗЕНЬ

В Роспотребнадзоре сообщили, планируют ли вводить обязательный масочный режим в Башкирии.

В соседнем Татарстане из-за эпидемии гриппа и ОРВИ ввели обязательный масочный режим. В Роспотребнадзоре по Башкирии специально для «КП-Уфа» пояснили, грозит ли возврат к обязательному ношению масок в республике.

Как пояснили в пресс-службе ведомства, при принятии решения о введении обязательного масочного режима, в Роспотребнадзоре по Башкирии оценивают такие показатели, как суточный прирост заболевших, готовность системы здравоохранения к повышенным нагрузкам, загруженность инфекционных госпиталей и наличие свободного коечного фонда и так далее.

- Исходя из этих показателей в республике пока не планируется введение обязательного масочного режима, - пояснили в пресс-службе Роспотребнадзора по Башкирии.

Как отметили в ведомстве, на сегодняшний день, в соответствии с локальными указами, обязательный масочный режим соблюдается во всех медицинских учреждениях.

- Всем жителям республики мы советуем по возможности ограничить посещение общественных мест и уже сейчас носить защитные маски. Не надо ждать, когда это станет обязательным требованием – защитите себя. Также мы всегда советуем тщательно мыть руки и лицо, когда приходите домой с улицы и обязательно обрабатывать свои гаджеты очищающими средствами, - отметили в пресс-службе Роспотребнадзора по Башкирии.

Ранее в Минздраве Башкирии сообщали о резком росте заболеваемости ОРВИ и гриппом. Всего за неделю количество заболевших простудой увеличилось на 22%.

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