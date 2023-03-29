«Полвека на страже здоровья пациентов»: коллектив РКБ им. Г. Г. Куватова поздравляет с днем рождения врача-лаборанта Любовь Демкину

Любовь Севастьяновна Демкина

В Уфе врачи РКБ имени Г. Г. Куватова совместно с врачами ГКБ №13 совершили настоящее чудо – спасли пациента с очень редким паразитарным заболеванием, которое не встречалось в Башкирии более 50 лет. 35-летний пациент поступил в больницу в тяжелом состоянии. Врачи предполагали у мужчины лейкоз, но то, что они увидели в анализах под микроскопом, буквально шокировало всех. Показатели крови стремительно ухудшались, а присоединившийся коронавирус усугублял ситуацию. Поскольку диагноз поставить так и не удалось, врачи ГКБ №13 решили отправить биоматериал пациента в лабораторию 3 уровня в РКБ им. Г. Г. Куватова, где удалось обнаружить в крови вредоносные микроорганизмы.

В экстренно собранном медицинском консилиуме принимала участие и врач-лаборант клинико-диагностической лаборатории РКБ Любовь Севастьяновна Демкина. Благодаря своему многолетнему опыту лабораторной диагностики врач сразу же смогла определить диагноз - «висцеральный лейшманиоз». И это при том, что заболевание сейчас встречается крайне редко, а в классификации ВОЗ уже много лет числится как давно забытое. Дело в том, что лейшманиоз, в основном встречается, в Индии, Непале и Бангладеше, а специалистам известна его более легкая, кожная, форма.

В итоге пациента перенаправили в Республиканскую клиническую инфекционную больницу, где ему назначили необходимое лечение. Сейчас мужчина уже пошел на поправку, а его жизни больше ничего не угрожает.

ПРИМЕР ДЛЯ МНОГИХ КОЛЛЕГ

На днях Любовь Севастьяновна Демкина отметила свой 82-й день рождения. Поздравить врача, который уже более 50 лет спасает человеческие жизни, помогая выявить самые редкие и сложные диагнозы, решил и коллектив РКБ им. Г. Г. Куватова.

Любовь Демкина родилась в Давлекановском районе БАССР 25 марта 1941 года. Окончив в 1960 году ЦМУ №1 в Уфе, она сначала работала в бактериологической лаборатории при СЭС Красноусольска, а 1964 году устроилась в нейрохирургическое отделение РКБ имени Г. Г. Куватова медицинской сестрой, затем перешла в лабораторное отделение дежурным лаборантом.

В 1967 году Любовь Демкина поступила в БашГУ на биологический факультет, а в 1972 году стала работать врачом-лаборантом в клинико-диагностической лаборатории РКБ. С сентября 1986 по март 1990 года работала в ГКБ №21 врачом-лаборантом, а в марте 1990 года вернулась в клинико-диагностическую лабораторию РКБ им. Г. Г. Куватова, где работает врачом-лаборантом по сей день, занимаясь проведением редких цитологических и цитохимических исследований костного мозга. За свой многолетний и усердный труд врач получила нагрудный знак «Отличник здравоохранения Республики Башкортостан», а также многочисленные благодарности и почетные грамоты от Минздрава и РКБ им. Г. Г. Куватова.

- Уважаемая Любовь Севастьяновна! Желаем Вам и вашей семье крепкого здоровья и активного долголетия, семейного благополучия и много радостных светлых дней! – поздравляет врача с днем рождения коллектив РКБ им. Г.Г. Куватова.