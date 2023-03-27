«Поражение сделало сильнее»: проигравшая трансгендеру на чемпионате мира боксерша из Башкирии рассказала о скандале

Российская боксерша Азалия Аминева уступила трансгендеру лишь по очкам. Фото: Федерация бокса Республики Башкортостан

На 13-м чемпионате мира по боксу среди женщин, проходившем в Индии с 15 по 26 марта 2023 года, разразился скандал. Нескольких спортсменок дисквалифицировали, так как они оказались мужчинами.

Ближе к завершению турнира сразу нескольких участниц заподозрили в том, что они вовсе не женщины. Позднее тесты ДНК это предложение подтвердили: выявился слишком высокий уровень тестостерона.

Обидно, что ранее российская спортсменка, уроженка Башкирии Азалия Аминева проиграла в 1/8 финала чемпионата мира по боксу представительнице Алжира Иман Хелиев. И только лишь на стадии полуфинала выяснилось, что Хелиев - трансгендер.

Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев подтвердил, что некоторые спортсменки пытались обмануть коллег и выдали себя за женщин. Всех дисквалифицировали. Вот только результаты того боя Аминева-Хелиев не были отменены.

Пользователи соцсетей опубликовали фотографии Иман Хелиев, когда он еще считал себя мужчиной. Фото: соцсети

ЧТО ГОВОРИТ СПОРТСМЕНКА

Сама Азалия Аминева высказала свое мнение по скандальной ситуации в социальных сетях.

- Многие уже знают, что мою соперницу из Алжира дисквалифицировали по причине, что в ее организме нашли мужские гормоны. Хочу высказать свое мнение по этому поводу, потому что у многих есть вопросы. Как я вообще к этому отношусь и что я об этом думаю? Лично для меня эта ситуация никак не исправляет моего положения на этом чемпионате. Я по-прежнему не получила никакой медали. Возможно, если бы этот тест провели раньше, я бы смогла выйти в финал и достойно боксировать и получить медаль. Но так получилось, что я проиграла ей (ему) в 1/8 финала, - рассказывает Азалия Аминева.

По словам девушки, после дисквалификации спортсменки из Алжира, в финал чемпионата мира по боксу среди женщин попала представительница Таиланда. Бронзовые медали по итогам соревнований завоевали боксерши из Казахстана и Узбекистана.

- Я ни в коем случае не расстраиваюсь. Потому что считаю, что провела неплохой бой, это был большой опыт для меня. Я очень сильно заряжена на победу и хочу сказать спасибо всем тем, кто вместе со мной переживал эти трудные моменты и поддерживал меня на этих соревнованиях.

«ДЕЛО АЗАЛИИ АМИНЕВОЙ»

В свою очередь, тренер башкирской спортсменки Александр Савкин в беседе с «КП-Уфа», отметил, что история с Азалией Аминевой стала прецедентом.

- Наша спортсменка дала толчок к пересмотру правил, дело Азалии Аминевой создало прецедент, после которого могут ужесточить правила проведения соревнований. Возможно, будут брать тесты ДНК до начала, - пояснил Александр Савкин.

На просьбу прокомментировать обидное поражение подопечной в 1/8 финала, тренер ответил по-боевому:

- В жизни всякое бывает. Мы такие мелочи уже не замечаем. Это поражение сделало нас только сильнее, - подчеркнул Александр Савкин.

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