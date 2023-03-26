«Выдавала себя за женщину»: Боксерша из Башкирии на Чемпионате Мира проиграла трансгендеру

Фото: Федерация бокса Башкирии

На днях Чемпионате Мира по боксу среди женщин в Индии разгорелся скандал. Спортсменка из Башкирии Азалия Аминева проиграла трансгендеру.

Как рассказала пресс-служба Федерация бокса республики, в 1/8 финала международных соревнований раздельным решением судей победа была отдана спортсменке из Алжира по имени Иман Хелиев. Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев поведал, что после боя были проведены ДНК-тесты, которые выявили ряд боксеров, которые «пытались обмануть своих коллег и выдавали себя за женщин».

– По результатам тестов было доказано, что они имеют XY-хромосомы. Такие спортсмены были исключены из соревнований, – поведал Кремлев.

Напомним, на прошлой неделе спортсменка из Башкирии Азалия Аминева победила в спарринге с Ариной Данильчик из Беларуси на Чемпионате Мира по боксу в индийском Нью-Дели. Это был дебютный бой девушки в рамках соревнований.