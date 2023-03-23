Башкирия выбирает лучшие клиники года – 2023!

Фото: Булатов Алексей

В этом году «Комсомолка» в шестой раз проводит народное голосование на звание «Клиника года – 2023» Пожалуй, одна из самых престижных номинаций в области здравоохранения.

Врач – благородная и сложная профессия на свете. В последние годы медики были не передовой борьбы общества с пандемией. И сейчас медики выполняют свой долг не только в мирной, повседневной жизни, но и на линии, где сейчас необходимо спасать жизни и здоровье бойцов армии Российской федерации.

И в частные, и в государственные клиники люди тянуться за помощью, когда плохо. И везде мы находим отклик врачей и медицинских работников. Самое простое, что каждый из вас может сделать - подать голос за ту клинику, где вам помогли или продолжают помогать. Это самое малое, что каждый может сделать в качестве благодарности за это.

Вместе с лучшими докторами и клиниками республики редакция в рамках проекта публикует полезные материалы на темы здоровья. Мы пишем о в современных методах лечения, знакомим с самыми именитыми профессионалами от медицины, сравниваем цены на коммерческие услуги. А наши читателя всегда смогут узнать о том, где и какую проблему они смогут решить.

После подведения итогов мы наградим те медицинские учреждения, которые набрали наибольшее количество голосов по номинациям.

В каждой номинации можно голосовать не более одного раза в сутки с одного ip-адреса.

Итоги конкурса мы подведем осенью 2023 года.

Наши номинанты ждут именно вашего голоса!

КАК ПРОГОЛОСОВАТЬ

На сайте ufa.kp.ru.

ОСНОВНЫЕ НОМИНАЦИИ:

Лучший роддом Башкирии

Лучший инфекционный роддом Башкирии

Лучшая государственная стоматология для взрослых

Лучшая частная премиальная стоматология

Лучшая частная взрослая стоматология

Лучшая государственная офтальмологическая клиника

Лучшая частная офтальмологическая клиника

Лучшая частная детская офтальмологическая клиника

Лучшая государственная клиника в сфере ортопедии и травматологии

Лучшая частная клиника в сфере ортопедии и травматологии

Лучшая клиника в области реабилитации и восстановления здоровья позвоночника и опорно-двигательного аппарата

Лучшая клиника по лечению варикозной болезни

Лучший государственный диагностический центр с собственной лабораторией

Лучший частный диагностический центр с собственной лабораторией

Лучшая клиника в сфере оказания косметологических услуг

Лучшая детская поликлиника

Лучшая государственная клиника в области нейрохирургии

Лучшая частная ЛОР клиника

Лучшая государственная клиника в области урологии

Лучшая поликлиника для взрослых

Лучшая поликлиника для взрослых с дневным стационаром

Лучшая поликлиника для взрослых по медицинской профилактике

Лучший санаторий

Положение конкурса.

КАК ПОДАТЬ ЗАЯВКУ НА КОНКУРС

Участвовать в конкурсе могут все медицинские учреждения республики Башкортостан: государственные, муниципальные, частные.

Если вы хотите принять участие в конкурсе необходимо позвонить по телефону:

Сот. +7 905 000-98-93 Гюзель Губанова

Электронная почта: timur.badretdinov@phkp.ru