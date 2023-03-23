Игра обернулась трагедией: в Башкирии в луже утонула 3-летняя девочка

Фото: Прокуратура Башкирии

Сегодня, 23 марта, Мечетлинский район Башкирии потрясло известие об ужасной трагедии. В деревне Азангулово погибла трехлетняя девочка. Подробности происшествия рассказали пресс-службы региональных МЧС, Следственного комитета и прокуратуры.

Инцидент случился на улице Трактовая. Согласно предварительным данным, ребенок во время прогулки играл недалеко от дома со старшими детьми. В какой-то момент малышка упала в лужу и захлебнулась водой. Прибывшие на место ЧП медики зафиксировали смерть ребенка.

Та самая лужа, в которой утонула маленькая девочка Фото: Прокуратура Башкирии

Известно, что во время происшествия родители несовершеннолетней были дома. Ее мама в настоящее время находится в декретном отпуске. Самой девочке исполнилось три года всего пять месяцев назад.

На место случившегося выехали следователи Дуванского межрайонного следственного отдела. Специалисты устанавливают обстоятельства произошедшего происшествия, а также причины и условия, ему способствовавшие.

На место трагедии прибыли сотрудники правоохранительных органов Фото: Прокуратура Башкирии

Для координации действий правоохранителей на место также выехал прокурор Мечетлинского района Азамат Шайбаков.

– Обстоятельства и причины случившегося устанавливаются. Ход и результаты доследственной проверки, проводимой по данному факту, находятся на контроле надзорного ведомства, – сообщила прокуратура.