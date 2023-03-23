В Башкирии 3-летняя девочка захлебнулась и утонула в луже

Фото: Рустем АХУНОВ

Сегодня, 23 марта, в Мечетлинском районе Башкирии погибла трехлетняя девочка. О трагедии рассказала пресс-служба регионального МЧС.

Инцидент случился на улице Трактовая в деревне Азангулово. Несовершеннолетняя захлебнулась водой в луже. Прибывшие на место ЧП медики зафиксировали смерть ребенка.

На место случившегося, как сообщила пресс-служба республиканского Следственного комитета, выехали следователи Дуванского межрайонного следственного отдела. Специалисты устанавливают обстоятельства произошедшего происшествия, а также причины и условия, ему способствовавшие.