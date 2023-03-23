С заботой о зрении маленьких пациентов: как работает офтальмологический центр «РИА-Медоптик».

Равиль Ахметзянович

Врачи бьют тревогу: все чаще у детей даже дошкольного возраста обнаруживаются различные проблемы со зрением. Как уберечь ребенка от близорукости, и что делать, если зрение начало ухудшаться – поговорили с доктором медицинских наук, профессором, заслуженным врачом РБ с более чем 40-летним стажем, медицинским директором офтальмологического центра «РИА-Медоптик» Равилем Ахметзяновичем Азнабаевым.

ГАДЖЕТЫ – ВРАГИ ДЕТСКОГО ЗРЕНИЯ?

Офтальмологический центр «РИА-Медоптик»в 2023 году будет отмечать свой 25-летний юбилей. За эти годы небольшая клиника превратилась в современный медицинский центр, в составе которого есть клиника лазерной коррекции зрения, клиника хирургии катаракты, 3 детских глазных центра, филиалы в городах Анапа, Набережные Челны, Благовещенск и в Чишминском районе, а также сеть лечебно-диагностических центров, салонов оптики и собственных лабораторий по производству очков.

Особое внимание в «РИА-Медоптик» уделяется именно маленьким пациентам. Статистика неумолима: ежегодно число детей с проблемами зрения растет едва ли не в геометрической прогрессии.

- На сегодняшний день мы фиксируем самую настоящую эпидемию близорукости у детей. Причины банальны: гаджеты и низкая физическая активность. Дети не хотят заниматься спортом, играть на улицах, а все свободное время проводят со смартфонами в руках. Вот и результат, - объясняет врач-офтальмолог.

КАК ЗАПОДОЗРИТЬ У РЕБЕНКА ПРОБЛЕМЫ СО ЗРЕНИЕМ?

Что же такое близорукость? Если не вдаваться в медицинскую терминологию, то фокус остроты зрения падает не на сетчатку, а впереди нее. То есть человек перестает видеть вдали, но сохраняет зрение вблизи. Чем сильнее степень близорукости, тем ближе нужно подносить к глазам предмет, чтобы его рассмотреть. А в самых запущенных случаях – вообще перестает его видеть. У детей близорукость чаще всего начинает развиваться в школьном возрасте, хотя первые проблемы со зрением могут отмечаться уже в 5-6 лет.

Итак, какие же признаки должны насторожить родителей? Во-первых, ребенок начинает сильно наклонять голову, когда пишет, читает или рисует. Во-вторых, малыш близко подходит к телевизору во время просмотра. И третий признак: ребенок начинает щуриться, когда разглядывает какой-то отдаленный предмет.

- Есть еще один признак того, что у ребенка есть проблемы со зрением: начинает падать успеваемость в школе. Дело в том, что ученик просто не видит, что написано на доске, а сказать об этом стесняется. Так что, если ваш ребенок из отличника скатился на плохие оценки, это веская причина отвести его на прием к офтальмологу, - отмечает Равиль Азнабаев.

Врачи подчеркивают: медлить нельзя! Если обнаружить проблему на ранней стадии, можно ограничиться профилактическими мерами. Если же миопия начала развиваться – без коррекции и лечения уже не обойтись. Сразу стоит отметить, что никаких «волшебных» капель или таблеток, способных вернуть остроту зрения не существует.

- В первую очередь, нужно менять сам образ жизни. Естественно, ограничить время, проведенное за гаджетами. В день – не более 20-25 минут. Также необходимо отдать ребенка в спорт: футбол, теннис, пинг-понг, плавание, танцы… И зрение улучшится, да и осанка будет в порядке. Также стоит не забывать о необходимости регулярной смены зрительной нагрузки. Читать и писать необходимо только сидя, при хорошем свете. Если ребенок маленький, проследите, чтобы в книжках был крупный шрифт и картинки, чтобы малышу не приходилось напрягать зрение, рассматривая их, - советует доктор. – Ну и, конечно, не забываем про регулярный профилактический осмотр у офтальмолога – не реже раза в год.

ЕСЛИ ДИАГНОЗ «МИОПИЯ» УЖЕ ПОСТАВЛЕН

Если же диагноз «миопия» поставлен, какое назначается лечение? Тут сразу стоит уточнить, что лечение стоит отличать от коррекции близорукости, ведь главная задача – остановить ее развитие, а сама по себе патология уже никуда не денется.

- Конечно, основной способ коррекции зрения при близорукости – это очки. Но очки, которые не просто улучшают зрение, а именно тормозят развитие миопии. Такие очки нужно носить, не снимая, с утра до вечера. В центре «РИА-Медоптик» мы не только подбираем необходимые очки, но и изготавливаем их в собственной мастерской, а главное – ведем дальнейшее наблюдение за маленьким пациентом, - подчеркивает Равиль Азнабаев.

Еще один современный и перспективный метод коррекции близорукости – ортокератологические (или, как еще их называют, «ночные») контактные линзы. Их особенность заключается в том, что не линзы подстраиваются под форму глаза, а наоборот – подстраивают роговицу глаза под себя. В итоге утром ребенок снимает линзы и видит почти со 100-процентной четкостью. Ортокератологические линзы назначаются уже в младшем школьном возрасте и имеют явные преимущества перед очками: нет риска, что они сломаются или потеряются, подойдут спортсменам и тем, кто стесняется ходить в очках.

- Конечно, и в этом случае все зависит от степени близорукости, чем меньше степень – тем лучше результат. Одной пары таких линз, в среднем, хватает на год – их меняют по мере роста глаза и степени близорукости. Ортокератологические линзы безопасны и просты в уходе и использовании. В нашем офтальмологическом центре можно не только подобрать, но и приобрести нужные линзы. Наши специалисты обучат, как правильно ими пользоваться, а также будут внимательно наблюдать за процессом коррекции зрения, - отмечает врач-офтальмолог.

Если же у ребенка возникают определенные трудности с ношением ночных линз, специалисты «РИА-Медоптик» подберут для него дневные контактные лечебные линзы. Они тоже тормозят процесс развития близорукости, но, как отмечают специалисты, не столь эффективно, как ортокератологические.

Лечение детей с близорукостью не ограничивается только средствами коррекции зрения – очками или линзами. В клинике «РИА-Медоптик» применяется полный арсенал средств дополнительного лечения, включая тренажеры для развития глазных мышц, лазерные, магнитные и другие аппараты для стимуляции сетчатки и зрительного нерва, лечения косоглазия, «ленивого глаза» и многое другое. Для этого имеется все необходимое оборудование и высококвалифицированный персонал.

ПОЧЕМУ ИМЕННО «РИА-МЕДОПТИК»?

Но какие же могут быть осложнения у близорукости, и почему так важно не доводить ее до тяжелой степени, особенно у детей? Как подчеркивает профессор, при запущенной степени миопии не всегда во взрослом возрасте удается провести лазерную коррекцию зрения, а значит, придется носить очки с толстыми некрасивыми линзами.

- Самое опасное, что при высокой степени близорукости начинаются дистрофические изменения в сетчатке глаза – она истончается, может даже произойти ее отслойка. А это уже чревато полной слепотой. Если дистрофические изменения в сетчатке уже имеются, проводится профилактическое лазерное «приваривание» сетчатки.

Наконец, если предотвратить переход близорукости в высокую степень и осложненные формы, после 18 лет можно полностью избавиться от не методами лазерной коррекции.

Именно поэтому Равиль Азнабаев напоминает, что необходимо хотя бы раз в год приводить ребенка на профилактический осмотр к офтальмологу. Ведь лучше обнаружить проблему на ранней стадии, когда еще можно обойтись профилактическими мерами. Если же хотя бы у одного из родителей есть близорукость или другие проблемы со зрением – профилактические осмотры можно проводить и чаще.

- В нашем офтальмологическом центре «РИА-Медоптик» мы очень внимательно относимся к нашим маленьким пациентам. У нас работают самые высококлассные специалисты, которые проходят регулярное обучение и повышение квалификации, есть все необходимое оборудование для точной диагностики, коррекции и лечения самых распространенных проблем со зрением, а не только близорукости. В основе лечения детей в нашем центре лежит комплексный подход и ведение пациентов в течение всего времени формирования зрения. Мы не просто выписываем очки или линзы, но продолжаем внимательно следить за пациентом и всегда вовремя можем скорректировать процесс восстановления зрения и не допустить его ухудшения - подчеркивает профессор Равиль Азнабаев.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

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