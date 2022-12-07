Рисует, поет и… чинит микроволновки: студентка из Башкирии удивляет своим экстравагантным хобби

Елизавета с легкостью разберется, где микросхема дала сбой, и как ее починить

Если у вас сломался утюг или пульт от телевизора, что вы будете делать? Скорее всего, отнесете на ремонт в сервисный центр или выкинете на помойку и купите новый. А 22-летняя Елизавета Петроман из Белорецка с легкостью починит его самостоятельно. Такие вот необычные увлечения у хрупкой и утонченной девушки. Как разобраться в сложных микросхемах, если у тебя в школе была тройка по физике, Елизавета рассказала в беседе с «Комсомолкой».

«ЗНАЕШЬ, КАК РАЗОБРАТЬ, ЗНАЧИТ, СМОЖЕШЬ И ПОЧИНИТЬ»

Как признается сама девушка, она всегда тянулась к чему-то новому - к творчеству и возможности делать что-то своими руками. Елизавета родилась со врожденным дефектом стопы, но это совершенно не мешает ей жить полноценной жизнью и увлекаться необычными занятиями - дизайном, фотоискусством и даже ООАК (модельное преображение фабричной куклы в оригинальное произведение искусства – Ред.).

В свободное время девушка увлекается музыкой и творчеством

- Мой приход в сервисный центр по ремонту бытовой техники вообще был абсолютной случайностью. Мастер-приемщик уходил в отпуск, и ему требовалась срочная замена. Случайно вышли на меня, а я, недолго думая, согласилась, все равно требовалась временная подработка, - пожимает плечами Елизавета.

Однако просто сидеть и принимать технику показалось девушке скучным занятием. А тут мастер предложил поучиться ремонтировать пульты для телевизоров – почему бы и нет!

- Мне все подробно показали и рассказали, научили разбираться в микросхемах, я вникла, и у меня стало получаться. Клиентам нравилась моя работа, поэтому я решила учиться дальше. Подхожу к мастеру и говорю: «Мол, хочу что-нибудь собрать и разобрать, дайте!». Мне показали на полку со старой техникой, и я стала отвинчивать детали, которые в дальнейшем пригодятся для ремонта. Вообще, я считаю, что если ты умеешь и можешь что-то разобрать, то уже на 50 процентов знаешь, как это починить, - говорит Елизавета.

В ШКОЛЕ БЫЛА ЕДИНСТВЕННАЯ ТРОЙКА – ПО ФИЗИКЕ

Сейчас девушка с легкостью разбирает и чинит пульты для техники, может починить утюг, термопот, рисоварку и другую мелкую бытовую технику.

- Знаю устройство мясорубки и микроволновки, понимаю, как это разобрать и что туда воткнуть, чтобы это работало. А вот за холодильники пока не берусь, слишком уж большой фронт работ. а знаете, что самое интересное? В школьном аттестате у меня была единственная тройка – и как раз по физике. А сейчас я даже начала понимать школьную программу – как возникает напряжение, как работает закон Ома. И это действительно интересно! Впрочем, я догадываюсь, откуда у меня такие наклонности – у меня в семье и бабушка была инженером, и мама – инженер-электрик. Так что это гены, – улыбается юная белоречанка.

Сварка - не женское дело? Елизавета другого мнения на этот счет

В свободное же время Елизавета откладывает в сторону паяльник и отвертку и занимается творчеством. Девушка рисует и поет, а также часами колдует над преображением кукол. Вот такая вот многогранная личность.

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

Напомним, мы недавно писали об удивительном мальчике из Уфы, который в свои 13 лет стал дипломированным барбером и сейчас работает в мужском салоне красоты, и даже обзавелся своими постоянными клиентами. Как признается Нурислам Калимуллин, его с самого детства привлекала необычная атмосфера в барбершопе, поэтому, когда у школьника выпала возможность обучиться этому искусству он с радостью согласился. Совсем скоро Нурисламу исполнится 14 лет, и тогда он уже будет работать барбером официально и получать зарплату. А к 18 годам семиклассник мечтает открыть свой собственный барбершоп, чтобы делать мужчин красивыми и стильными.