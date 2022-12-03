«Сначала клиенты удивляются, а потом приводят сыновей»: 13-летний школьник из Уфы стал дипломированным парикмахером

Совсем скоро Нурислам будет работать барбером уже официально. Фото: Гюзель Калимуллина

Чем увлекаются подростки в 13 лет? Кто-то посвящает себя спорту, кто-то днями зависает в гаджетах, а кто-то предпочитает проводить время на улице с друзьями. А вот 13-летний уфимец Нурислам Калимуллин после школы идет на работу – несмотря на свой юный возраст, парень уже работает в барбершопе (модной парикмахерской) и даже стал дипломированным специалистом.

«ВСЕГДА ПРИВЛЕКАЛА ЭТА СТИЛЬНАЯ АТМОСФЕРА»

Вообще, предпринимательская жилка у Нурислама с самого детства. На каникулах вместо того, чтобы гонять по улицам мяч, подросток собирал и сдавал металлом, посещал детский лагерь для юных предпринимателей и прикидывал, где и как можно еще подзаработать.

- У меня и мама работает в сфере красоты, поэтому мне всегда нравилось наблюдать, как людей делают красивыми. А еще меня всегда привлекала работа барбера (парикмахер) – вся эта стильная обстановка, атмосфера. Когда мне было 12 лет, мама отвела меня в барбершоп «Brotime». Мы там разговорились с основателем Никитой Васейкиным, я ему рассказал, что тоже хотел бы работать барбером. В итоге мама потом позвонила ему и договорилась, что меня возьмут на обучение, - рассказывает Нурислам.

К 18 годам юный уфимец планирует открыть свой собственный барбершоп. Фото: Гюзель Калимуллина

Целый месяц мальчик усердно постигал азы работы барберов – учился создавать стильные образы, оформлять бороды, после чего успешно сдал экзамен и стал дипломированным специалистом. Сейчас Нурислам уже работает стажером, за чаевые, по акции «Плати, сколько захочешь». Когда школьнику исполнится 14 лет, то он будет работать уже официально.

- Конечно, некоторые клиенты удивляются – мол, что это за мальчик меня будет стричь. Например, был случай, когда к нам пришел клиент и был явно недоволен, что я буду его барбером. Однако ему так понравился итоговый результат, что через несколько дней он привел ко мне на стрижку своего сына. Так что в этой профессии возраст – совсем не главное. Вообще, на мой взгляд, главное отличие барбера от простого парикмахера заключается в том, что мы стараемся достичь всегда идеального результата. Поэтому настоящим барбером может стать только увлеченный, влюбленный в свое дело человек, - уверен Нурислам.

Сейчас Нурислам успевает совмещать учебу (и весьма успешную) в 7 классе, и работу. При этом школьник настолько увлекся барберским искусством, что всерьез мечтает и дальше совершенствоваться в своей профессии, а к 18 годам открыть собственный барбершоп.

Нурислам учится в 7 классе, но уже - дипломированный барбер. Фото: Гюзель Калимуллина

- Я помню, как Нурислам вначале боялся и переживал – а получится ли, а если кому-то не понравится результат? Я сразу тогда ему сказала, что если не попробуешь, то и не узнаешь. Если нравится – иди учиться, и в будущем у тебя будет востребованная профессия. Я очень рада, что сын тогда послушался моего совета, и сейчас у него есть любимое дело, которое приносит ему хоть пока небольшие – но деньги. Я очень горжусь Нурисламом и желаю ему не останавливаться на достигнутом, всегда идти только вперед, - говорит мама Нурислама Гюзель Калимуллина.

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

Кстати, напомним, что недавно мы писали про четырехлетнего Артема Тарасова из Уфы, который, чтобы накопить на свою мечту, рисует новогодние открытки. Мальчик мечтает о приложении для самостоятельного изучения английского языка, и его мама (профессиональная художница) предложила сыну подзаработать, рисуя новогодние открытки. Идея пришлась Артему по душе, и теперь он с увлечением творит яркие красочные рисунки – новогодние елки, шарики, зайчики и даже упитанные коты, облизывающиеся на елочные игрушки. Многим взрослым уже пришлись по душе трогательные открытки мальчика, так что к Новому году малыш уже исполнит свою мечту.