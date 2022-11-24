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Общество24 ноября 2022 7:42

В Уфе четырехлетний малыш рисует новогодние открытки, чтобы заработать на свою мечту

Вырученные от продажи деньги Артем Тарасов копит на покупку приложения для изучения английского языка
Яна БАЗЕКИНА
Яна БАЗЕКИНА
Маленький Артем перенял любовь к искусству от родителей Фото: Элина Тарасова

Маленький Артем перенял любовь к искусству от родителей Фото: Элина Тарасова

В Уфе четырехлетний мальчик рисует новогодние открытки, чтобы самостоятельно заработать на исполнение своей мечты – купить приложение по изучению английского языка. Откуда берутся идеи для творчества, сколько времени уходит на изготовление открыток, и кто их покупает, рассказала в беседе с «Комсомолкой» мама Артема Элина Тарасова.

УВЛЕКАЕТСЯ АНГЛИЙСКИМ И ЭКОНОМИТ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

Вообще, любовь к творчеству и рисованию у Артема вовсе не случайность. Мальчик родился в семье художников, поэтому с раннего детства тянется к краскам и кисточкам, подражая своим родителям. А еще Артем обожает мультики про «Фиксиков», знает цифры и буквы, мгновенно учит стихи, увлекается робототехникой и английским языком.

От каждой открытки веет добротой и детской непосредственностью. Фото: Элина Тарасова

От каждой открытки веет добротой и детской непосредственностью. Фото: Элина Тарасова

- Час в день, когда у сына есть свободное время, мы разрешаем ему играть в планшете. Там он наткнулся на приложение по самостоятельному изучению английского языка и сразу же попросил меня купить подписку на полгода. Вот только за день до этого я уже записала его на платную гимнастику в детском саду и в соляную пещеру. Конечно, мне совершенно не было жалко для сына 3450 рублей, но мне захотелось, чтобы он сделал первые самостоятельные шажочки для достижения своей цели и предложила ему… заработать на свою мечту, - рассказывает Элина Тарасова.

Артем загорелся идеями – сортировать мусор (но в небольшой квартире особо не разгуляешься), экономить электричество, выключая свет и электроприборы из розеток, но это было все не то. И тут маму мальчика осенило – скоро же Новый год. Время, когда люди задумываются о покупке подарков и праздничных открыток. А что, если сын, который просто обожает рисовать, будет рисовать новогодние открытки и продавать по символической цене? Артему задумка пришлась по душе, и вскоре мальчик уже творил вместе с мамой в художественной мастерской.

Открытки украшены нитками и стразами, чтобы наверняка создать ощущение праздника. Фото: Элина Тарасова

Открытки украшены нитками и стразами, чтобы наверняка создать ощущение праздника. Фото: Элина Тарасова

- Для начала я посчитала, что сыну необходимо нарисовать 68 открыток. В соцсетях я веду блог, где предложила своим подписчикам поддержать стремление Артема и купить у него несколько открыток по 50 рублей. Некоторые присылали по 100, поэтому дело пошло гораздо быстрее. Когда я получила первый перевод за открытку, то почувствовала невероятную гордость за сына – в свои 4 года он уже заработал свои первые деньги. А это значит, что он с детства будет понимать и знать цену деньгам и самостоятельно достигать поставленных задач, - признается мама маленького уфимца.

В КАЖДОЙ ОТКРЫТКЕ -ЧАСТИЧКА ДУШИ И ТЕПЛА

Изначально Артем с мамой планировали все открытки рисовать одинаковыми – мол, рука приноровится, и дело пойдет быстрее. Но четырехлетнему малышу было скучно штамповать однотипные картинки, поэтому он решил подключить фантазию и стал рисовать звездное небо, снеговиков, наряженные елки, красочные новогодние игрушки, украшая их цветными нитками и стразами. Чего только стоит упитанный кот, который любуется на елочную игрушку и пускает на нее слюну (последняя особенно удалась из половины тюбика канцелярского клея!). В итоге получилось настоящее авторское произведение.

Конечно, рисунки нельзя назвать идеальными, но именно в этом их особая прелесть. Фото: Элина Тарасова.

Конечно, рисунки нельзя назвать идеальными, но именно в этом их особая прелесть. Фото: Элина Тарасова.

- Конечно, открытки нельзя назвать идеальными, но и что можно ждать от четырехлетнего мальчика. Но ведь в этом и заключается ее прелесть – в детской непосредственности, в неровных линиях, особой нежности. В открытках хранится частичка души и тепла моего мальчика, вот что в них самое ценное, - считает Элина Тарасова. – Ну и нельзя не отметить качественно проведенное вместе время. Это очень повлияло на сына – он стал более усидчивым и послушным, и это радует.

Накопить на мечту Артем планирует за 1,5 месяца – аккурат к Новому году. Вы тоже можете купить у мальчика открытку и приблизить его к заветной цели. Для этого вы можете связаться с мамой Артема, написав ей по номеру 8(919)606-88-02.

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