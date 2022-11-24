В Уфе четырехлетний малыш рисует новогодние открытки, чтобы заработать на свою мечту

Маленький Артем перенял любовь к искусству от родителей Фото: Элина Тарасова

В Уфе четырехлетний мальчик рисует новогодние открытки, чтобы самостоятельно заработать на исполнение своей мечты – купить приложение по изучению английского языка. Откуда берутся идеи для творчества, сколько времени уходит на изготовление открыток, и кто их покупает, рассказала в беседе с «Комсомолкой» мама Артема Элина Тарасова.

УВЛЕКАЕТСЯ АНГЛИЙСКИМ И ЭКОНОМИТ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

Вообще, любовь к творчеству и рисованию у Артема вовсе не случайность. Мальчик родился в семье художников, поэтому с раннего детства тянется к краскам и кисточкам, подражая своим родителям. А еще Артем обожает мультики про «Фиксиков», знает цифры и буквы, мгновенно учит стихи, увлекается робототехникой и английским языком.

От каждой открытки веет добротой и детской непосредственностью. Фото: Элина Тарасова

- Час в день, когда у сына есть свободное время, мы разрешаем ему играть в планшете. Там он наткнулся на приложение по самостоятельному изучению английского языка и сразу же попросил меня купить подписку на полгода. Вот только за день до этого я уже записала его на платную гимнастику в детском саду и в соляную пещеру. Конечно, мне совершенно не было жалко для сына 3450 рублей, но мне захотелось, чтобы он сделал первые самостоятельные шажочки для достижения своей цели и предложила ему… заработать на свою мечту, - рассказывает Элина Тарасова.

Артем загорелся идеями – сортировать мусор (но в небольшой квартире особо не разгуляешься), экономить электричество, выключая свет и электроприборы из розеток, но это было все не то. И тут маму мальчика осенило – скоро же Новый год. Время, когда люди задумываются о покупке подарков и праздничных открыток. А что, если сын, который просто обожает рисовать, будет рисовать новогодние открытки и продавать по символической цене? Артему задумка пришлась по душе, и вскоре мальчик уже творил вместе с мамой в художественной мастерской.

Открытки украшены нитками и стразами, чтобы наверняка создать ощущение праздника. Фото: Элина Тарасова

- Для начала я посчитала, что сыну необходимо нарисовать 68 открыток. В соцсетях я веду блог, где предложила своим подписчикам поддержать стремление Артема и купить у него несколько открыток по 50 рублей. Некоторые присылали по 100, поэтому дело пошло гораздо быстрее. Когда я получила первый перевод за открытку, то почувствовала невероятную гордость за сына – в свои 4 года он уже заработал свои первые деньги. А это значит, что он с детства будет понимать и знать цену деньгам и самостоятельно достигать поставленных задач, - признается мама маленького уфимца.

В КАЖДОЙ ОТКРЫТКЕ -ЧАСТИЧКА ДУШИ И ТЕПЛА

Изначально Артем с мамой планировали все открытки рисовать одинаковыми – мол, рука приноровится, и дело пойдет быстрее. Но четырехлетнему малышу было скучно штамповать однотипные картинки, поэтому он решил подключить фантазию и стал рисовать звездное небо, снеговиков, наряженные елки, красочные новогодние игрушки, украшая их цветными нитками и стразами. Чего только стоит упитанный кот, который любуется на елочную игрушку и пускает на нее слюну (последняя особенно удалась из половины тюбика канцелярского клея!). В итоге получилось настоящее авторское произведение.

Конечно, рисунки нельзя назвать идеальными, но именно в этом их особая прелесть. Фото: Элина Тарасова.

- Конечно, открытки нельзя назвать идеальными, но и что можно ждать от четырехлетнего мальчика. Но ведь в этом и заключается ее прелесть – в детской непосредственности, в неровных линиях, особой нежности. В открытках хранится частичка души и тепла моего мальчика, вот что в них самое ценное, - считает Элина Тарасова. – Ну и нельзя не отметить качественно проведенное вместе время. Это очень повлияло на сына – он стал более усидчивым и послушным, и это радует.

Накопить на мечту Артем планирует за 1,5 месяца – аккурат к Новому году. Вы тоже можете купить у мальчика открытку и приблизить его к заветной цели. Для этого вы можете связаться с мамой Артема, написав ей по номеру 8(919)606-88-02.