С начала 2022 года жители Башкирии отдали телефонным жуликам около 300 млн рублей

Около половины преступлений были совершены с помощью интернет-технологий Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За 10 месяцев 2022 года жители Башкирии отдали мошенникам около 300 млн рублей, сообщает МВД республики.

Накануне в пресс-центре МВД по Башкирии в Уфе состоялась совместная пресс-конференция полиции и представителей регионального отделения «Сбербанка». Заместитель начальника управления уголовного розыска Алексей Солодянкин, управляющий башкирским отделением «Сбербанка» Азамат Салихов и начальник управления безопасности этого же отделения Рустем Мамлеев рассказали о популярных схемах дистанционного мошенничества, которые используют злоумышленники.

САМЫЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ СХЕМЫ

С начала года в Башкирии зарегистрировано более пяти тысяч случаев мошенничества, совершенных с использованием цифровых технологий. При этом, из общего числа таких преступлений, около половины совершены с использованием интернета, более 36% «телефонные» мошенничества и 15% - мошенничества с банковскими картами. Как пояснили в МВД, на данный момент около 650 уголовных дел по данным видам преступлений уже направлено в суд.

По данным полиции, около 75% зарегистрированных преступлений, так называемых дистанционных мошенничеств, были совершены с помощью введения в заблуждение жертвы. Преступники звонили, либо общались в сети с жертвой и выманивали у нее деньги или доступ к банковской карте.

- Наибольшее количество мошенничеств совершается от имени «службы безопасности» различных банков или правоохранительных органов. Второй вид – это получение доходов путем торговли на различных «нефтяных площадках». И третий – это схема «ваш родственник попал в беду или в ДТП». Методы совершения мошенничеств не изменились, но в целом, можно отметить положительную динамику в их раскрытии. Есть положительные наработки в методике, - рассказал замначальника уголовного розыска МВД по Башкирии Алексей Солодянкин.

В активную борьбу с мошенниками включаются и сами банки. По словам управляющего башкирским отделением «Сбербанка» Азамата Салихова, в этом году они предотвратили мошеннические действия и спасли от злоумышленников 20 млн рублей своих вкладчиков. Часто злоумышленники используют «социальную инженерию» или по-другому, вводят в заблуждение человека так, что он сам отдает им деньги. Как правило, в подобных случаях, клиенты банка совершают нетипичные операции со своими счетами.

До сих пор остается популярной схема мошенничества с легендой о попавшем в беду родственнике Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Наши сотрудники обучены определять такие нетипичные операции и знают, как купировать дальнейшие операции. Чтобы не дать клиенту совершить ошибку. Звонки под предлогом совершить ту или иную операцию, под видом сотрудников банка, службы безопасности, никуда не исчезли. Они продолжают совершенствоваться. Помогает бороться с мошенничествами наша система на основе искусственного интеллекта – она определяет подозрительные операции, - отмечает Азамат Салихов.

СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ НИКОГДА НЕ ЗВОНИТ

Как отмечают и сотрудники полиции, и представители банка, всем жителям Башкирии следует запомнить – служба безопасности любого банка никогда и никому не звонит. Если вдруг замечается какая-то подозрительная операция, то они просто блокируют банковскую карту. Чтобы вернуть к ней доступ нужно лично явиться в отделение банка.

Сотрудники «Сбербанка», например, вообще не могут звонить клиентам. Единственное исключение – это если вы являетесь клиентом с VIP статусом и за вами закреплен персональный менеджер. Он может вам позвонить с неким предложением. В остальных случаях, представляющиеся сотрудниками банка могут быть мошенниками.

- Если за вами закреплен персональный менеджер и вы соглашаетесь на такой формат общения, то он может вам позвонить и рассказать, что для вас есть предложение и нужно подойти в офис банка. Это единственное, о чем с вами может говорить сотрудник банка. Совершить какие-то операции под диктовку – ни в коем случае, - поясняет управляющий башкирским отделением «Сбербанка».

КАК ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ МОШЕННИКОВ

По данным МВД по Башкирии, с января по октябрь 2022 года жители Башкирии отдали мошенникам около 300 млн рублей. По прежнему популярной схемой мошенничества остается легенда о том, что «ваш родственник попал в ДТП». Обычно ее жертвами становятся пожилые люди. Стражи порядка советуют всем жителям Башкирии, прежде чем отдавать деньги незнакомым людям, позвонить своим родным и выяснить, где они находятся и как у них дела. Это поможет предотвратить преступление.

Как отмечает замначальника уголовного розыска МВД по Башкирии Алексей Солодянкин, в большинстве случаев вернуть деньги жертвам такой схемы не удается. Дело в том, что курьеры, приходящие за деньгами, как правило отправляют их дальше, к организаторам схемы.

- Есть у нас дела в отношении курьеров, которые уже в суд передаются. Уголовные дела возбуждаются по статье «Мошенничество», это тяжкое преступление, - поясняет Алексей Солодянкин.

На вопросы журналистов отвечали представители МВД по Башкирии и «Сбербанка»

Как отмечают в МВД по Башкирии, те самые курьеры, кто забирает деньги у пожилых доверчивых граждан, которых ввели в заблуждение, прекрасно знают, на что идут. При подобной схеме, перед жертвой разыгрывается целый спектакль, где им говорят, что их сын или дочь попали в ДТП, насмерть сбили ребенка и его или ее хотят посадить в СИЗО. Чтобы этого не произошло, нужно передать деньги «надежному человеку». Это и есть курьер, который потом отдает почти все сбережения жертвы организаторам преступления.

К слову, недавно благодаря умелым действиям заслуженной артистки Башкирии Олеси Хуснутдиновой полицейские смогли разорвать преступную цепочку и задержать курьера. А началось все с банальной схемы «ваш сын попал в ДТП». Солистка Башоперы проявила мастерство перевоплощения и прикинулась «старушкой», чтобы стражи порядка смогли задержать злоумышленника.

КСТАТИ

Башкирские стражи порядка не так давно смогли раскрыть злоумышленника, совершавшего преступления с использованием современных цифровых технологий.

- Мы уже задерживали его буквально в прошлом году. Когда занимались расследованием, заметили похожий след. Буквально месяц назад мы его задержали на территории другого субъекта и доставили сюда. Сейчас он заключен под стражу, - рассказывает Алексей Солодянкин.

Что же касается «цифрового» мошенничества или по-другому кражи денег с помощью фишинговых сайтов, то их жертвами, как правило, становятся более молодые жители Башкирии. Их заманивают возможностью легко и без усилий заработать деньги с помощью выгодных инвестиций в какие-нибудь акции или тому подобные ценные бумаги.