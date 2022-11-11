Уфимская солистка оперы перевоплотилась в старушку и помогла раскрыть телефонного «разводилу» из Украины

Олеся Хуснутдинова - Заслуженная артистка Республики Башкортостан Фото: Александр Лукьянчиков

Солистка Башоперы Олеся Хуснутдинова помогла полицейским раскрыть схему телефонного мошенника из Украины.

Оперная певица из Уфы Олеся Хуснутдинова на один вечер примерила на себе необычную роль, чтобы задержать мошенников, обворовывающих доверчивых пенсионеров. Именно с ее помощью удалось «разорвать» преступную цепочку, которая тянулась в башкирскую столицу аж из-за границы. Недавно заслуженная артистка Башкирии и лауреат престижных вокальных конкурсов получила благодарность от МВД за содействие полиции. О том, что произошло в тот вечер, в материале «Комсомолки».

«ВАША ДОЧЬ ПОПАЛА В ДТП»

История началась с того, что мама Олеси Хуснутдиновой попалась на старую мошенническую схему. Злоумышленники позвонили пенсионерке от имени дочери и заявили: «Мама, я сбила ребенка, девочку, она при смерти. Срочно нужны деньги на операцию, иначе она не выживает, а меня посадят». Затем к разговору подключился «следователь», которые дал инструкции пожилой женщине. Сказал, что нужно собрать деньги для врачей, которые без них почему-то операцию ребенку делать не будут.

Доверчивая пенсионерка собрала в мешочек все свои «похронные» сбережения и отдала прибывшему вскоре «надежному человеку». По телефону ей сказали, что это водитель кого-то из следователей и подсунули целую кипу бумаг, что-то похожее на расписки и заявление «дочери». Все это было нужно, чтобы усыпить бдительность уфимки.

Испытав сильнейшее потрясение и стресс, пожилая уфимка даже не заподозрила неладное. Она ведь была уверена, что говорила с дочерью по телефону, да и приехал к ней якобы настоящий страж порядка, а вовсе не жулик. Вот и отдала злоумышленникам все сбережения.

Олесю Хуснутдинову за необычную для нее роль наградили сотрудники полиции. Фото: Башкирский театр оперы и балета

Естественно, никакой сбитой девочки не было, да и ни в какую аварию артистка не попадала. К сожалению, старая схема развода вновь сработала. Когда оперная певица пришла домой, стало понятно, что ее мама стала жертвой мошенников. И так до боли обидно стало заслуженной артистке Башкирии, что просто невмоготу.

- Мне очень хотелось, чтобы этих людей поймали. Я молилась богу, чтобы это произошло. Позднее их и правда задержали, но в другом регионе. А когда позвонили уже мне, используя точно такую же схему развода, я решила во что бы то ни стало остановить их. Ради мамы, - рассказала в беседе с «КП-Уфа» Олеся Хуснутдинова.

«СТРАШНО БЫЛО НАЗЫВАТЬ АДРЕС»

Как рассказывает оперная певица в тот раз, когда ей самой позвонили в первый раз, «приструнить» мошенников не удалось. Это уже потом, по завершении разговора она осознала, что допустила несколько ошибок в беседе с жуликами. Тогда она довела разговор до логичного завершения – приехал курьер за деньгами. Но в какой-то момент Олеся Хуснутдинова немного замялась, отвечая на вопрос о том, сколько ей лет, ведь она уже прикинулась пенсионеркой, а рассчитать быстро год рождения не успела. Тогда курьер заподозрил неладное и убежал.

Тогда оперная дива твердо решила, что в следующий раз, если до этого дойдет, она поможет полицейским задержать злоумышленников. И когда на ее мобильный вновь позвонили неизвестные и заявили, что ее дочь «сбила человека», она уже знала, что делать.

На этот раз оперативно сработали полицейские: пока жулики имитировали бурную деятельность, не подозревая, что общаются с умелой актрисой, стражи порядка приехали домой к Олесе и затаились.

- Страшно было называть жуликам свой адрес, чтобы они приехали за деньгами. Но деваться некуда. В институте искусств нас обучали основам актерского мастерства и наложения грима – этими навыками я и воспользовалась. Пока ждала их, нарисовала себе морщины, состарила себя, так чтобы вблизи нужное впечатление произвести. Все же в театре на сцене так не гримируют, там зритель сидит далеко и не может рассмотреть тебя. Затем я взлохматилась, сгорбилась и стала ждать курьера, - вспоминает Олеся Хуснутдинова.

Вот только в тот вечер злоумышленники немного изменили привычную схему. Они прислали ничего не подозревающего таксиста, а сам курьер ждал его где-то на проспекте Октября. В итоге, «бабушка» открыла дверь таксисту, который принял от нее мешочек с деньгами и вышел из подъезда, не подозревая что у него «на хвосте» сотрудники полиции. Благодаря хорошо сыгранной роли, никто и не заподозрил, что доверчивая пенсионерка таковой вовсе не является.

- Как только все кончилось, я тут же под горячий душ пошла – мандраж колотил, страшно было, - вспоминает Олеся.

ОТКУДА НОГИ РАСТУТ

Успокоилась оперная дива только когда полицейские задержали самого курьера, которому предназначались деньги. Им оказался простой молодой уфимец, совершивший, пожалуй, главную ошибку на своем жизненном пути – он позарился на легкие деньги. Вскоре стражи порядка выяснили, что в схему этого развода вовлекаются простые студенты, которые от всех денег оставляют себе только 10%. Остальные деньги забирает организатор, который, к тому же, находится за границей.

- Когда курьера поймали, звонившие еще «висели на проводе» у меня. Этот человек все понял и заявил мне: «я вас русских ненавижу за то, что Крым отобрали». И бахвалился еще, что он в Беларуси находится и никто ему ничего не сделает, - вспоминает тот день Олеся Хуснутдинова.

ВАЖНЫЙ СОВЕТ

Как отметила заслуженная артистка Башкирии, за эту необычную для нее роль она взялась, в том числе, для того, чтобы предупредить молодых ребят, что браться за такого рода заработок – неправильно. Такие вот «легкие деньги» не принесут счастья и могут поломать судьбу. И не только им самим, но и пожилым доверчивым людям.

Недавно начальник МВД по Уфе вручил Олесе Хуснутдиновой Благодарность от полиции и поблагодарил за содействие стражам порядка в поимке злоумышленников. В ответ, оперная дива пригласила их на оперетту «Летучая мышь», где она уже много лет исполняет роль интриганки Розалинды.

К слову, коллеги артистки по театру оперы и балета, когда узнали, какую роль она исполнила, отнеслись к этом с большим уважением и благодарностью. Они, как люди творческие, не меньше других убеждены: зло должно быть наказано.