26-летняя уфимка заняла почетное третье место международного конкурса красоты «Мисс Европа 2023»

Победа на конкурсе красоты с почти столетней историей - впечатляет! Фото: Анна Быова

26-летняя уфимка Анна Быкова стала финалисткой престижного конкурса красоты «Мисс Европа 2023» и заняла почетное третье место. О том, что самым сложным было в конкурсе, как складывались взаимоотношения с другими участницами и жюри, а также мечтами и дальнейшими планами девушка поделилась в откровенном интервью «КП-Уфа».

КОНКУРС КРАСОТЫ ПОЧТИ СО СТОЛЕТНЕЙ ИСТОРИЕЙ

Впервые о юной уфимке мы писали еще в октябре 2020 года: тогда Анна стала обладательницей почетного титула в конкурсе красоты «Краса России». Жюри отметили девушку не только за ее запоминающуюся красоту и грацию, но и за активное участие в благотворительных проектах. Также к 26 годам Анна стала обладательницей таких почетных титулов как ll Miss Russia Worldwide 2021, Miss Siberia 2022, Miss Eco International Siberia 2022, Мисс Европа Россия 2023 и многих других.

В Уфе за девушку болели родители, друзья и подписчики. Фото: Анна Быкова

И вот очередная победа, причем сразу – очень серьезная заявка на головокружительный успех. Анна Быкова стала бронзовой финалисткой в престижном конкурсе красоты «Мисс Европа 2023». История этого конкурса начинается в далеком 1927 году, и сейчас в нем принимают участие незамужние девушки из стран на европейском континенте, а также России, Ливана, Турции и Израиля.

- Конкурс проходил с 16 по 25 февраля в столице Ливана Бейруте. Год назад я выиграла российский этап конкурса, после чего меня пригласили уже в международный финал. От России было представлено две участницы, но войти в тройку победителей удалось именно мне, - вспоминает Анна Быкова.

По словам модели, скучать в Бейруте не приходилось: ежедневно озвучивалась подробная программа мероприятий.

- Большое внимание уделялось визитам спонсоров конкурса. Например, мы ехали в магазин дизайнерской одежды или даже в клинику пластической хирургии, где проводили различные рекламные акции и снимались для рекламных проспектов. Каждый день были съемки, но зато мы все получили дорогие подарки от спонсоров – дизайнерскую одежду, туфли, различные уходовые процедуры, - перечисляет участница «Мисс Европа 20232.

Также участницы международного конкурса выступали на различных конференциях на телевидение, где девушки рассказывали о себе и своей родной стране, знакомили с особенностями национальной культуры. А в качестве развлечений модели смогли посетить все главные достопримечательности Ливана – насладиться потрясающей природой и необычной архитектурой, познакомиться с местной кухней и дружелюбием местных жителей.

- Наверное, больше всего из поездки мне запомнилось посещение статуи Девы Марии на горе Хариса, а также храма Святого Павла. Это просто потрясающе красиво, что захватывает дух. В этом отношении мне Ливан напоминает Россию, где бок о бок соседствуют две религии – ислам и христианство. Ну а еще было приятно из промозглой зимы окунуться в настоящую весну, которая рядом со Средиземным морем начинается гораздо раньше, чем в России, - признается уфимка.

Для финала для девушек подготовили роскошные костюмы с национальным мотивом. Фото: Анна Быкова

СО ВСЕМИ СТАРАЛАСЬ ВЕСТИ СЕБЯ ДРУЖЕЛЮБНО И ПРИВЕТЛИВО

Не обошлось и без страхов и опасений. Дело в том, что буквально за неделю до поездки весь мир облетела новость о разрушительных землетрясениях в Турции и Сирии. Довольно мощные подземные толчки ощущались и в Ливане, поэтому Анна очень переживала, но и в итоге собралась с духом и отправилась навстречу своей мечте. По словам девушки, ей особенно запомнилось, как немного позже прилетела еще одна конкурсантка из Турции, и все сплотились вокруг нее, стараясь окружить теплом и заботой.

- Конечно, еще я опасалась возможного предвзятого отношения ко мне других конкурсанток и членов жюри, потому что я – из России. К счастью, все обошлось, я очень сблизились со всеми девушками, а особенно – с участницами из Испании, Азербайджана и Украины. Наверное, все дело в моем характере. Во всех ситуациях я стараюсь не вестись на провокации, а вести себя максимально корректно и дружелюбно. Вообще абсолютно все участницы конкурса меня впечатлили: каждая из них не только настоящая красавица, но еще и самореализовалась в жизни. Среди конкурсанток были не только модели, но и профессиональные спортсменки, владелицы собственных брендов одежды…. Со всеми мы теперь поддерживаем теплое общение в соцсетях и надеемся вновь встретиться на очередном конкурсе, - улыбается Анна Быкова.

Все наряды для финала были сшиты известными дизайнерами. Фото: Анна Быкова

ГОРДА, ЧТО ПРОШЛА ВЕСЬ ПУТЬ САМА, БЕЗ ЧЬЕЙ-ЛИБО ПОМОЩИ

Финал конкурса «Мисс Европа 2023» проходил в одном из самых знаменитых в мире казино Casino du Liban, а его трансляцию вели местные телеканалы.

- В финале у нас было три выхода. Первый выход – в национальных костюмах. Мой костюм в белых и золотых тонах олицетворял чистоту и богатство моей родной Башкирии, причем богатство не только материальное, но и духовное. Второй выход был в платьях от брендов, а третий – самый шикарный – в роскошных дизайнерских нарядах, которые нам предоставили спонсоры мероприятия. В итоге первое место получила участница из Италии, второе место досталось конкурсантке из Германии, а третье – мне. И я очень рада и горда своей победой, - говорит уфимская модель.

По словам Анны, в России за нее болели и поддерживали семья, друзья и многочисленные подписчики в соцсетях. Многих вдохновило упорство девушки и ее желание пройти весь сложный путь до победы самостоятельно – без помощи модельных агентств или каких-либо влиятельных знакомых.

- Хоть и были страхи – из-за языкового барьера, риска землетрясений и, конечно, непростого отношения к россиянам. Я собралась и привезла домой не только победу, но и фантастические впечатления, а главное – опыт. Именно этот опыт я хочу реализовать здесь, у себя в Башкирии: мечтаю открыть собственное модельное агентство и в будущем организовать свой конкурс красоты. Считаю, что наша республика ничем не хуже других зарубежных стран – у нас прекрасная природа, есть отличные площадки, и главное – у нас живут самые красивые девушки.

За спиной у Анны уже множество побед и почетных титулов в конкурсах красоты. Фото: Анна Быкова

Сама Анна, как признается, пока живет на два города – Уфу и Москву. В столице у нее учеба и работа (девушка занимается продажей недвижимости), а в Уфе – семья, друзья, да и просто – любимый город. В свободное от показов и работы время девушка занимается социальной работой, занимается вокалом и актерским мастерством, а еще мечтает стать телеведущей в Москве. Ну и, конечно, в планах – и дальше участвовать в различных конкурсах красоты и побеждать. Тем более, что после финала «Мисс Европа 2023» Анна Быкова уже получила несколько заманчивых предложений от международных модельных агентств работать дальше с ними.