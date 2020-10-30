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Общество

Молодая уфимка завоевала почетный титул в конкурсе красоты «Краса России - 2020»

Жюри отметили девушку за ее активное участие в благотворительных проектах
Яна БАЗЕКИНА
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Анна уже не раз становилась победительницей в региональных конкурсах красоты

Анна уже не раз становилась победительницей в региональных конкурсах красоты

На днях в Сочи прошел финал Всероссийского конкурса «Краса России-2020», в котором приняли участие 39 самых красивых и активных девушек со всех уголков России. На протяжении трех недель участницы активно готовились к конкурсу: участвовали в многочасовых репетициях танцевальных номеров, тематических фотосессиях и видеосъемках. Одной из участниц конкурса стала и 24-летняя уфимка Анна Быкова, которая стала победительницей сразу в двух номинациях – «Мисс Благотворительность» и «Мисс – социальные сети». «Комсомолка» поговорила со знаменитой землячкой, расспросила ее о впечатлениях о конкурсе и дальнейших планах.

«ХОЧУ НА СВОЕМ ПРИМЕРЕ МОТИВИРОВАТЬ ЛЮДЕЙ ДЕЛАТЬ ДОБРО»

К своим 24 годам Анна Быкова успела окончить Башкирский государственный университет по специальности «Юриспруденция», занималась ораторским искусством в БАГСУ, а также отучилась в медиашколе и сейчас работает на телевидении и мечтает стать известной телеведущей.

- Я люблю жить ярко, интересно, чтобы с пользой провести каждую минуту. Именно поэтому я работаю на телевидении, участвую в модных показах и коммерческих съемках, занимаюсь воздушной акробатикой и восточными танцами, а еще недавно выпустила линейку мусульманской одежды для своего шоурума, - делится Анна. – Но самое главное мое призвание в жизни – это участие в благотворительных проектах. Я хочу мотивировать людей на своем примере делать добро. К сожалению, многие считают благотворительность чем-то серым и унылым, не хотят связываться с болезнями и страданиями. Я хочу на своем примере успешной красивой девушки показать, что важна не только внешняя красота и благополучие, но и доброта, искренность, умение сострадать и делать добро. Поэтому я активно помогаю организовывать благотворительные акции в инстаграме, перевожу деньги в разные благотворительные фонды для детей, болеющих раком, и в фонды помощи одиноким пожилым людям.

Решение представлять Башкирию на престижном всероссийском конкурсе красоты к Анне пришло не случайно. Девушка уже более 10 лет занимается модельным бизнесом, участвует в модных показах и фотосессиях, а также является рекламным лицом нескольких магазинов одежды и аксессуаров. А недавно уфимка стала первой вице-мисс «Республика Башкортостан онлайн - 2020».

В августе Анна стала первой вице-мисс «Республика Башкортостан онлайн - 2020».

В августе Анна стала первой вице-мисс «Республика Башкортостан онлайн - 2020».

- Этот конкурс проходил в августе и в режиме онлайн. Участницам дали задание снять о себе видеовизитку, и жюри присудили мне звание первой вице-мисс, - улыбается Анна.

«МЕЧТАЮ ПРЕДСТАВЛЯТЬ БАШКИРИЮ НА МЕЖДУНАРОДНОМ УРОВНЕ»

Участие в конкурсе «Краса России», который проводится в России с 1995 года, было давней мечтой молодой уфимки.

- Я всегда слежу за всеми конкурсами красоты, которые проводятся у нас в стране. А еще я мечтаю представлять мою родную республику на международном уровне, и конкурс «Краса России» стал для меня прекрасным стартом к моей мечте. Я заполнила анкету, отправила заявку, и организаторы сразу же ее одобрили. Потом начался этап подготовки к конкурсу: со мной работали косметологи, а в уфимском ателье для меня вручную сшили роскошный национальный костюм. Он расшит светодиодами и украшен символом Башкирии – кураем, весь светится и переливается. Такого второго нет во всем мире, поэтому мое выступление в этом костюме было особенно эффектным, – рассказывает Анна.

Кроме того, по словам молодой красавицы, именно участие в «Красе России» помогло ей привлечь внимание общественности к важным социальным проблемам и их решению.

Анна часто участвует в модных показах и модных фотосессиях

Анна часто участвует в модных показах и модных фотосессиях

ОТМЕТИЛА НА КОНКУРСЕ СВОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Анна с восторгом вспоминает недели, когда шел конкурс. Сначала участницы жили в роскошном отеле в горах в Красной поляне, и в свободное от репетиций время часто выбирались на прогулки и наслаждались живописными видами. Ближе к финалу участниц перевезли в санаторий около моря, где они могли хорошо расслабиться и побаловать себя спа-процедурами.

- У нас был строгий распорядок дня – с утра мы отправлялись на пробежку или в бассейн, после шли на завтрак. В свободное время нас возили достопримечательностям или на экскурсию. Каждый день были репетиции наших танцевальных номеров – по 8 часов на каблуках! Плюс ежедневные фотосессии и различные видеосъемки – в купальниках, вечерних платьях, в ретро-стиле (какой роскошный был ретро-автомобиль!). А еще во время участия в конкурсе я отметила свой 24 день рождения! Организаторы и участницы устроили для меня праздничный вечер, поздравили, мы вместе посидели в приятной и дружественной обстановке, - вспоминает Анна.

Девушка создала собственную линейку мусульманской одежды

Девушка создала собственную линейку мусульманской одежды

«У МЕНЯ ВСЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОЛУЧИТСЯ!»

Все участницы конкурса оказались достойными конкурентками, но жюри выделили Анну среди остальных и вручили ей награду в двух номинациях. Так уфимка стала «Мисс благотворительность» и «Мисс социальные сети» (как признается девушка, эту номинацию в жюри создали впервые и специально для нее).

- Спасибо организаторам за чудесные призы и награды, но самое главное, что мне предложили курировать новый благотворительный проект «Твой час». Хочу сказать, что я не собираюсь останавливаться на достигнутом и планирую участвовать (и обязательно победить!) в международном конкурсе красоты. Также я собираюсь и дальше заниматься благотворительностью, развивать социальные проекты помощи у нас в Башкирии. И думаю, что у меня все обязательно получится! – уверена Анна Быкова.

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