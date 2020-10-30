Анна уже не раз становилась победительницей в региональных конкурсах красоты

На днях в Сочи прошел финал Всероссийского конкурса «Краса России-2020», в котором приняли участие 39 самых красивых и активных девушек со всех уголков России. На протяжении трех недель участницы активно готовились к конкурсу: участвовали в многочасовых репетициях танцевальных номеров, тематических фотосессиях и видеосъемках. Одной из участниц конкурса стала и 24-летняя уфимка Анна Быкова, которая стала победительницей сразу в двух номинациях – «Мисс Благотворительность» и «Мисс – социальные сети». «Комсомолка» поговорила со знаменитой землячкой, расспросила ее о впечатлениях о конкурсе и дальнейших планах.

«ХОЧУ НА СВОЕМ ПРИМЕРЕ МОТИВИРОВАТЬ ЛЮДЕЙ ДЕЛАТЬ ДОБРО»

К своим 24 годам Анна Быкова успела окончить Башкирский государственный университет по специальности «Юриспруденция», занималась ораторским искусством в БАГСУ, а также отучилась в медиашколе и сейчас работает на телевидении и мечтает стать известной телеведущей.

- Я люблю жить ярко, интересно, чтобы с пользой провести каждую минуту. Именно поэтому я работаю на телевидении, участвую в модных показах и коммерческих съемках, занимаюсь воздушной акробатикой и восточными танцами, а еще недавно выпустила линейку мусульманской одежды для своего шоурума, - делится Анна. – Но самое главное мое призвание в жизни – это участие в благотворительных проектах. Я хочу мотивировать людей на своем примере делать добро. К сожалению, многие считают благотворительность чем-то серым и унылым, не хотят связываться с болезнями и страданиями. Я хочу на своем примере успешной красивой девушки показать, что важна не только внешняя красота и благополучие, но и доброта, искренность, умение сострадать и делать добро. Поэтому я активно помогаю организовывать благотворительные акции в инстаграме, перевожу деньги в разные благотворительные фонды для детей, болеющих раком, и в фонды помощи одиноким пожилым людям.

Решение представлять Башкирию на престижном всероссийском конкурсе красоты к Анне пришло не случайно. Девушка уже более 10 лет занимается модельным бизнесом, участвует в модных показах и фотосессиях, а также является рекламным лицом нескольких магазинов одежды и аксессуаров. А недавно уфимка стала первой вице-мисс «Республика Башкортостан онлайн - 2020».

В августе Анна стала первой вице-мисс «Республика Башкортостан онлайн - 2020».

- Этот конкурс проходил в августе и в режиме онлайн. Участницам дали задание снять о себе видеовизитку, и жюри присудили мне звание первой вице-мисс, - улыбается Анна.

«МЕЧТАЮ ПРЕДСТАВЛЯТЬ БАШКИРИЮ НА МЕЖДУНАРОДНОМ УРОВНЕ»

Участие в конкурсе «Краса России», который проводится в России с 1995 года, было давней мечтой молодой уфимки.

- Я всегда слежу за всеми конкурсами красоты, которые проводятся у нас в стране. А еще я мечтаю представлять мою родную республику на международном уровне, и конкурс «Краса России» стал для меня прекрасным стартом к моей мечте. Я заполнила анкету, отправила заявку, и организаторы сразу же ее одобрили. Потом начался этап подготовки к конкурсу: со мной работали косметологи, а в уфимском ателье для меня вручную сшили роскошный национальный костюм. Он расшит светодиодами и украшен символом Башкирии – кураем, весь светится и переливается. Такого второго нет во всем мире, поэтому мое выступление в этом костюме было особенно эффектным, – рассказывает Анна.

Кроме того, по словам молодой красавицы, именно участие в «Красе России» помогло ей привлечь внимание общественности к важным социальным проблемам и их решению.

Анна часто участвует в модных показах и модных фотосессиях

ОТМЕТИЛА НА КОНКУРСЕ СВОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Анна с восторгом вспоминает недели, когда шел конкурс. Сначала участницы жили в роскошном отеле в горах в Красной поляне, и в свободное от репетиций время часто выбирались на прогулки и наслаждались живописными видами. Ближе к финалу участниц перевезли в санаторий около моря, где они могли хорошо расслабиться и побаловать себя спа-процедурами.

- У нас был строгий распорядок дня – с утра мы отправлялись на пробежку или в бассейн, после шли на завтрак. В свободное время нас возили достопримечательностям или на экскурсию. Каждый день были репетиции наших танцевальных номеров – по 8 часов на каблуках! Плюс ежедневные фотосессии и различные видеосъемки – в купальниках, вечерних платьях, в ретро-стиле (какой роскошный был ретро-автомобиль!). А еще во время участия в конкурсе я отметила свой 24 день рождения! Организаторы и участницы устроили для меня праздничный вечер, поздравили, мы вместе посидели в приятной и дружественной обстановке, - вспоминает Анна.

Девушка создала собственную линейку мусульманской одежды

«У МЕНЯ ВСЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОЛУЧИТСЯ!»

Все участницы конкурса оказались достойными конкурентками, но жюри выделили Анну среди остальных и вручили ей награду в двух номинациях. Так уфимка стала «Мисс благотворительность» и «Мисс социальные сети» (как признается девушка, эту номинацию в жюри создали впервые и специально для нее).

- Спасибо организаторам за чудесные призы и награды, но самое главное, что мне предложили курировать новый благотворительный проект «Твой час». Хочу сказать, что я не собираюсь останавливаться на достигнутом и планирую участвовать (и обязательно победить!) в международном конкурсе красоты. Также я собираюсь и дальше заниматься благотворительностью, развивать социальные проекты помощи у нас в Башкирии. И думаю, что у меня все обязательно получится! – уверена Анна Быкова.