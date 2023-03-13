Синоптики прогнозируют весенний паводок 2023 года в Башкирии на уровне прошлого года

Специалисты Башгидрометцентра представили предварительный прогноз на половодье 2023 года в республике.

По данным синоптиков, в марте 2023 года в Башкирии среднемесячная температура воздуха ожидается на 1 градус Цельсия выше нормы. Норма для этого месяца, согласно многолетним наблюдениям, составляет 5,1 . Количество осадков в регионе также прогнозируется около нормы, что составляет от 20 до 40 мм.

Прогноз паводка 2023 в Башкирии

Как пояснили в Башгидрометцентре, на 5 марта 2023 года толщина льда на реках бассейна Белой составляет от 30 до 65 сантиметров. Это на 5-20 см выше нормы и на 5-18 см больше, чем в прошлом году. В бассейне реки Урал толщина льда в этом году в пределах нормы и составляет 42-82 сантиметра.

Как отмечают специалисты, на начало марта запасы воды в бассейне реки Дема на 20% выше нормы, в бассейне Белой напротив, на 10-25% меньше. Синоптики отмечают, что максимальные уровни воды в реках Белая и Уфа ожидаются ниже нормы на 10-15%.

- При таких уровнях возможно подтопление пониженных участков города Уфа. При прохождении максимальных уровней возможно подтопление населенных пунктов, расположенных в поймах степных и горных рек, - пояснили в Башгидрометцентре.

Когда начнется паводок 2023 в Башкирии

Так когда же начнется половодье и разлив рек в Башкирии в 2023 году? На этот вопрос на пресс-конференции в ИА «Башинформ» ответила начальник Башгидрометцентра Вилора Горохольская.

- Согласно средним многолетним значениям, предварительные даты начала половодья, ледохода в нынешнем году – 7-18 апреля. В прошлом году этот период проходил с 4 по 14 апреля, тогда весна была теплой, дружной, аномальное тепло способствовало быстрому таянию льда. Точный прогноз мы можем дать только на 5-7 дней, поэтому трудно сказать, как будет развиваться ситуация, - пояснила начальник Башгидрометцентра.

КАКИМ БУДЕТ МАРТ

Теплая погода продержится в Башкирии как минимум до конца недели. По данным Росгидрометцентра, с 13 по 19 марта в республике прогнозируется пасмурная погода, временами снег, либо с дождем. В светлое время суток температура воздуха будет подниматься до +5, +6 градусов Цельсия. Лишь в предстоящий вторник, 14 марта, днем ожидается всего +1 градус Цельсия.

По ночам в этот же период температура воздуха опускаться до -3, -6 градусов Цельсия. Согласно данным метеорологов, посреди недели в ночное время столбики термометров несколько дней подряд будет достигать 0.