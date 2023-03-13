Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

В Башкирии опубликовали прогноз на половодье. Им поделились специалисты Башгидромета.

Согласно данным ученых на 5 марта, запасов воды в снежном покрове в бассейне реки Дема на 20% выше нормы, в целом по бассейну Белой – на 10-25% меньше средних многолетних значений на весну. Запас воды в снежном покрове составляет 105 миллиметров, что близко к норме и к значениям 2022 года.

Как утверждают метеорологи, максимальные уровни воды на реках Белой и Уфа ожидаются ниже нормы на 10-15%. При таких значениях следует ожидать подтопление пониженных участков города Уфа.

– При прохождении максимальных уровней возможно подтопление населенных пунктов, расположенных в поймах степных и горных рек, – отмечаю специалисты.