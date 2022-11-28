Неравнодушные помогли маленькой уфимке, потерявшей в парке слуховой аппарат за 800 тысяч рублей

Маленькая Амалия потеряла слуховой аппарат, но на помощь пришли неравнодушные уфимцы. Фото: Ильмира Аджиниязова (vk.com/id23485038)

Семья маленькой уфимки, потерявшей уникальный слуховой имплант этим летом в парке Кашкадан в Сипайлово, так и не смогла его найти.

В июле 2022 года жительница Уфы Ильмира Аджиниязова обратилась в соцсетях ко всем жителям города, с просьбой найти утерянный ее дочкой Амалией слуховой аппарат Кохлер 6. Ребенок с рождения не слышит и поэтому этот уникальный имплант стоимостью без малого 800 тысяч рублей, был для нее единственным способом связи с миром. Но в один роковой вечер девочка случайно выронила его на пляже на озере Кашкадан в Сипайлово.

Как рассказывала в беседе с «КП-Уфа» мама девочки, этот слуховой аппарат, кроме того что очень дорогой, еще и делался на заказ. Поэтому никому другому он попросту не мог подойти. Проще говоря, для всех, кроме Амалии, это устройство бесполезно. Вот и обратилась Ильмира ко всем неравнодушным жителям Уфы с просьбой найти имплант и вернуть ребенку.

К сожалению, самостоятельные поиски аппарата на пляже тогда не дали результатов. Ильмира обращалась за помощью в полицию и даже к профессиональным кладоискателям, которые могли найти имплант с помощью металлоискателей. Но чуда не произошло.

Только потом, изучив камеры наружного наблюдения, удалось выяснить, что аппарат нашла случайная прохожая и положила на столб, к которому прикреплена видеокамера. Больше устройство в кадр не попадало и найти его так и не удалось. Скорее всего, нашедший имплант человек попросту выкинул его, не задумываясь, что это такое и насколько устройство важно для маленькой девочки.

Купить новый имплант семья Амалии смогла, в том числе, благодаря неравнодушным уфимцам. Жители города откликнулись на просьбу о помощи в соцсетях и пожертвовали часть денег на приобретение другого слухового аппарата.

- Часть [денег]собрали, часть свои добавили, слетали в Турцию и купили там новый. Не думали, что такое можно выкинуть. Рада, что теперь у нее даже новее модель, больше функций, - поделилась в беседе с «КП-Уфа» Ильмира Аджиниязова.

По словам мамы девочки, за границей они смогли приобрести более новую модель импланта. Продается он и в России, но стоит дороже.